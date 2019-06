Acquis il y a plus de vingt ans par Migros, Globus a pesé sur les résultats

Zurich (awp) - Acquis en juillet 1997 par Migros pour quelque 700 millions de francs suisses, Globus n'a visiblement pas répondu aux attentes du premier détaillant helvétique. Au final, la reprise du groupe zurichois de grands magasins, intervenue dans un contexte de profonde mutation pour la branche, n'aura pas résisté aux assauts du commerce en ligne.

Au moment de la reprise de Globus par Migros, le commerce de détail helvétique vit une phase délicate depuis le début des années 90, subissant de plein fouet la récession et le recul de la consommation, le tout dans un contexte de concurrence redoublée. Et dans un marché stagnant, quelques distributeurs souffrent. L'heure de la concentration dans la branche a sonné.

Première secousse en 1995: le groupe Globus, composé des grands magasins Globus, de Globus Hommes, de la chaîne ABM (Au Bon Marché), d'Interio et Office World, reprend une partie des points de ventes du concurrent Jelmoli. De son côté, Migros essaie depuis les années 90 de s'étendre à l'étranger avec notamment un partenariat avec Konsum Autriche. Elle a dû se retirer quelques années plus tard.

L'autre géant orange, Coop, a lui repris en 1996 les magasins d'Interdiscount Suisse. Pour Migros, l'acquisition de Globus représente un tournant. A la faveur de l'opération, le premier détaillant helvétique accède au rang de leader de marché du meuble, les magasins d'Interio venant s'ajouter à ceux de Micasa.

Première perte

Après une période d'expansion, laquelle culmine avec la reprise de magasins à Jelmoli, Globus voit sa rentabilité affectée par cette dernière acquisition. Devenu numéro deux des grands magasins derrière Manor, le groupe dont l'origine remonte à l'ouverture en 1892 à Zurich du "J. Weber's Bazar", le plus grand magasin de Suisse par Josef Weber, le fils d'un riche négociant, essuie sa première perte.

Digérant son dernier rachat, Globus doit aussi faire face aux difficultés croissantes d'ABM, dont un premier recentrage s'impose avec une conséquente injection de fonds de Migros. ABM abandonne l'alimentation et les meubles notamment pour se focaliser sur les soins, les cosmétiques, les articles ménagers, ceux pour bébés et enfants et les produits d'usage quotidien. Quant aux grands magasins Globus, le cap est clairement mis vers le haut de gamme.

Si un redressement intervient pour Globus dans les années 2000, ABM ne fêtera pas son 50e anniversaire. En difficulté depuis plusieurs années, tout particulièrement dans le textile, l'enseigne créée en 1956 est appelée à disparaître, 30 à 40 de ses 56 filiales étant transformées en magasins de vêtements du groupe italien "Oviesse", exploités en franchise par Globus.

Mais dans un contexte toujours plus difficile pour le secteur de la confection, avec l'affirmation des géants H&M et Zara, entre autres, le concept échoue. Les 30 points de ventes "Oviesse" sont cédés en 2004 à la filiale suisse d'un autre acteur de poids, le néerlandais C&A. En 2013, Globus s'empare du concurrent lucernois Schild, ce dernier souffrant tout particulièrement de son positionnement dans le milieu de gamme face aux premiers coups de boutoir du commerce en ligne de vêtements.

Effet Zalando

Cet environnement durablement précaire, avec la concurrence du portail de prêt-à-porter Zalando, a présidé ces deux dernières années au regroupement administratif de Globus, Globus Hommes et Schild, au transfert du siège de Spreitenbach à Zurich et à plusieurs ajustements du réseau de vente et de l'assortiment. Office World a pour sa part été vendu à la société autrichienne MTH Retail.

En début d'année, Globus a repris au groupe de Philippe Gaydoul le maroquinier Navyboot. Le petit-fils du fondateur de Denner, qui avait cédé en 2007 le discounter à Migros pour un montant estimé à 980 millions de francs suisses, avait acquis Navyboot aux fondateurs Bruno et Flavio Bencivenga il y a dix ans.

vj/ck