COMMUNIQUE DE PRESSE Montigny le Bretonneux, le 2 août 2021

Avec la finalisation de l'acquisition de 8.2 France et la mise en place de financements ajustés sur la durée du Plan Cash&Value21/25,

DOLFINES s'ouvre la voie d'une croissance rentable sur les marchés en forte expansion des prestations de services aux énergies renouvelables, éoliens offshore en particulier.

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 en hausse de 36,5 % à 2,0 M€

DOLFINES, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce avoir conclu le 30 juillet l'acquisition de la société 8.2 France, un des leaders mondiaux de l'expertise de parcs de production d'énergies renouvelables.

A cette occasion, DOLFINES a mis en place avec la société d'investissement Negma une ligne de financement ajustée sur la durée du Plan Cash&Value21/25.

Commentant cette acquisition, Jean-Claude Bourdon, Président et premier actionnaire de DOLFINES avec 11,5% du capital, a déclaré : « Premier grand jalon de la concrétisation du Plan Cash&Value21/25, l'acquisition de 8.2 France est effectuée au moment même où s'exprime la forte dynamique de la transition écologique dans l'ensemble de nos activités, amplifiée par les perspectives de reprise progressive de la demande énergétique dans le monde. Démultipliant nos compétences sur un marché aux nombreuses déclinaisons et en croissance sensible, cette acquisition illustre la capacité de DOLFINES à dynamiser le marché de l'ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Les services au marché de l'éolien offshore seront une composante majeure de notre Plan Cash&Value21/25.

Le partenariat financier avec Negma Group, dont la vision réaliste et ambitieuse a rapidement rejoint la nôtre, complète la structuration de notre projet et lui donne toute sa profondeur et sa crédibilité. La forte implantation de Negma Group dans un Moyen-Orient de plus en plus positionné sur les problématiques de la transition écologique va dans le sens de notre culture historique et ouvre des perspectives attrayantes, tant sur un plan financier qu'opérationnel.

En menant de front en moins de deux mois le rachat de 8.2 France, le montage de la ligne de financement avec Negma et la division du nominal de l'action DOLFINES par deux, DOLFINES affirme sa capacité à structurer sa croissance rentable future et à la rendre attrayante pour de nouveaux actionnaires. »

Bruno Allain, Président de 8.2 France, a ajouté : « Nous sommes ravis de rejoindre les équipes de DOLFINES, dont l'expertise dans les fondations flottantes, ancrées et onshore, la gestion de projets en France et à l'international et enfin l'ingénierie des projets complexes offshore et onshore offrent un complément majeur, commercial, géographique et stratégique, à notre offre. Les marchés que nous adressons depuis plus de dix ans connaissent aujourd'hui une accélération de leur croissance dont le nouvel ensemble saura tirer parti. Grâce à cette intégration et l'arrivée du fond Negma, nous allons pouvoir bâtir une organisation avec des fondations solides, continuer notre migration vers le digital et l'IA pour encore mieux répondre aux besoins de nos clients. »

François Houssin, Managing Partner de Negma, a déclaré : « Nous sommes très heureux de soutenir le Plan Cash&Value21/25 du Groupe DOLFINES afin de lui permettre d'accélérer sa croissance rentable dans les prestations de services et l'innovation, au travers d'une croissance organique à l'international et d'une croissance externe dynamique comme l'illustre l'acquisition de 8.2 France, première concrétisation prometteuse. L'accompagnement de Negma sur ce projet d'entreprise ambitieux témoigne de notre volonté de soutenir la croissance des futurs leaders européens de la transition énergétique. »

Un acteur intégré dans les prestations de services aux énergies renouvelables aux fortes complémentarités métiers / géographie qui bénéficiera de la croissance forte attendue de ses marchés

Les complémentarités métiers et géographiques de DOLFINES et de 8.2 France sont fortes :

Complémentarité métiers, avec 8.2 France entièrement concentré sur les énergies renouvelables, l'éolien en particulier, DOLFINES proposant son expertise reconnue de l'offshore et des services liés ;

Complémentarité géographique avec la présence marquée de DOLFINES en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Mer du Nord et en Asie, l'activité de 8.2 France se situant essentiellement en France et en Europe, dans des zones peu ou pas touchées aujourd'hui par les limitations de déplacement ;

L'alliance des expertises et des marchés créera immédiatement un ensemble gréé pour la croissance sur des marchés en fort développement, catalyseur d'intérêt pour d'autres acteurs du marché, ouvrant ainsi la voie à d'autres opérations de croissance externe créatrices de valeur.

Ainsi, l'intégration des équipes et des expertises complémentaires permettra d'accélérer la croissance du nouveau groupe autour des quatre segments historiques de 8.2 France :

Expertise technique : 8.2 France, un des leaders de l'accompagnement des gestionnaires d'actifs sur les inspections récurrentes de parcs éolien, profitera aussi de l'implantation et de l'expérience de DOLFINES à l'international ;

Performance : 8.2 France visera une consolidation d'expertise via des partenariats plus serrés et l'utilisation de solutions digitales dont certaines développées au sein de 8.2 France et DOLFINES ;

Due-diligences et Audits Techniques : sur ce marché à haut potentiel, l'expertise technique de 8.2 France et la culture d'ingénierie de DOLFINES seront un atout pour accélérer le développement et accompagner les investisseurs de parcs éoliens et photovoltaïques ;

Productible : la combinaison d'expertise technique et d'ingénierie propres aux deux sociétés permet de viser une position de leader en France et à l'international.

Le nouvel ensemble constitue dès aujourd'hui un acteur intégré fortement désireux de prendre toute sa part dans la croissance attendue du marché mondial de l'énergie éolienne offshore, mais aussi des besoins élevés d'entretien du parc éolien onshore en France :

Sur la base des estimations de WindEurope, 450 GW d'énergie éolienne offshore pourraient être installées en Europe à horizon 2050, dont 57 KW pour la France, qui dispose de la deuxième surface maritime mondiale. Aujourd'hui, seuls 22 GW sont installés en Europe, et 2 MW en France.

L'objectif de France Energie Eolienne est l'installation de 10 GW d'énergie éolienne offshore à horizon 2030, dont 3,5 GW ont déjà été alloués. L'International Renewable Energy Agency estime que 228 GW pourraient être installés en Europe d'ici à 2030.

Sur le marché français de l'éolien onshore, le besoin d'expertise technique des parcs va connaître sur les prochaines années une croissance organique annuelle moyenne de 5 à 10% due au vieillissement des installations. Cette situation va créer des opportunités de contrats de maintenance et inspections pour les parcs en fin de vie et pour les parcs en construction.

Intégration de 8.2 France dans les comptes de DOLFINES

En 2020, 8.2 France avait généré un chiffre d'affaires de 1,8 M€, en hausse de 16% par rapport à 2019 malgré la crise sanitaire. Sur le 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires s'est établi à 1,2 M€ avec une perspective de croissance d'au moins 35% sur l'ensemble de l'exercice 2021. La marge EBITDA / chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 s'élève à 18,6%.

Sur le 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires de DOLFINES s'établit à 2,0 M€, en progression de 36,5% par rapport au 1er semestre 2020. Sur le seul 2ème trimestre, le chiffre d'affaires a été multiplié par 6, de 0,2 M€ au 2ème trimestre 2020 à 1,2 M€ au 2ème trimestre 2021. Cette forte progression souligne le potentiel de croissance des seules activités d'énergies conventionnelles lié à l'assouplissement des mesures sanitaires dans un contexte de reprise progressive des investissements des opérateurs.

Sur la base d'une consolidation en intégration globale des activités de 8.2 France au plus tard à compter du 1er septembre 2021, des projections des carnets de commandes consolidés et d'une stabilisation de la situation économique et sanitaire actuelle, le chiffre d'affaires consolidé du nouvel ensemble pourrait s'établir entre 4 et 5 M€ sur l'exercice 2021. Pour rappel, le chiffre d'affaires de DOLFINES pour l'exercice 2020 s'était élevé à 2,5 M€.

Financement de l'opération

L'acquisition de 8.2 France est financée en partie en numéraire et en partie en actions existantes DOLFINES attribuées au Management de 8.2 France dans une dynamique d'intéressement au projet d'entreprise.

Par ailleurs, DOLFINES a signé un accord de financement avec la société Negma Group, dont le principe a été approuvé à l'unanimité des actionnaires présents et représentés à l'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2021. Il confère à DOLFINES la possibilité d'émettre, à son initiative exclusive et en fonction de ses besoins futurs, des obligations convertibles en actions avec bons de souscription d'actions attachés. Cette ligne de financement permettra de renforcer la solidité et la crédibilité financière de DOLFINES sur la durée du déploiement de son plan Cash&Value21/25 et de contribuer au financement de sa croissance dans un contexte de forte activité de réponse à des appels d'offres et de négociations en vue de la signature de contrats significatifs.

Fin juillet 2021, DOLFINES a ainsi activé un premier tirage de 1,2 million d'euros sur cette ligne de financement, dont une partie seulement a été affectée au financement de l'acquisition de 8.2 France. Le solde sera affecté au BFR requis par l'augmentation d'activité générale.

L'incidence théorique future sur la situation de l'actionnaire de la conversion de l'intégralité des obligations convertibles en actions et de l'exercice de l'intégralité des bons de souscription d'actions composant ce tirage de 1,2 million d'euros est présentée dans le tableau ci-dessous :



Avant la conversion des obligations et l'exercice des BSA

Après la conversion des obligations et l'exercice des BSA Nombre d'actions 19 145 548 21 545 548 Quote-part de l'actionnaire 1,000% 0,889%

Le suivi permanent de la création des actions nouvelles issues des conversions des obligations et de l'exercice des bons de souscription d'actions pour chaque tirage fera l'objet d'un tableau de synthèse mis à jour mensuellement et disponible sur le site Internet de DOLFINES.

Cette opération ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'AMF.

A propos de Negma

Le Groupe Negma est une société d'investissement leader dans le financement spécialisé en capital. Grâce à la conjugaison de ses activités de financement en capital, de son pôle venture et de ses stratégies de trading quantitatif, la firme propose des opportunités attractives et pérennes aux small et midcap, start-ups et partenaires. Au 1er juin 2021, Negma a déployé plus d'un milliard d'euros dans le financement d'entreprises depuis 2015.



Contacts :

Anthony de Rauville, CIO – anthony@negmagroup.com - +971 43 52 24 46

François Houssin, Managing Partner – f.houssin@negmagroup.com - +971 43 52 24 46

L'ensemble des communiqués de presse de la société est consultable sur le site internet www.dolfines.com

A propos de DOLFINES (www.dolfines.com)

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, Dolfines veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer.

Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

Euronext Growth TM

DOLFINES est cotée sur Euronext GrowthTM - Code ISIN : FR0014004QZ9 – Mnémo : ALDOL

DOLFINES est éligible au PEA-PME

Contacts :

DOLFINES : Delphine Bardelet Guejo, Directrice Administrative et Financière - delphine.bardelet@dolfines.com

COMALTO : Jean-François Carminati, Relations actionnaires et médias - 06 63 87 57 60 - jfcarminati@comalto.com

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mJuclZqXZpqWyZtsaZlsbGJkbmlkxJWcbpfKxmFvk5/Km5yTlmtpbpebZnBhmm5t

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70597-dolfines_cp_acquisition8.2france.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews