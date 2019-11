Acquisition de Boston Limited : 2CRSi accélère son déploiement commercial et change de dimension à l'international

Regulatory News:

Le groupe 2CRSi (Paris:2CRSI) annonce l’acquisition de Boston Limited, référence mondiale dans l’intégration, le marketing et la commercialisation d’équipements informatiques bénéficiant des technologies les plus avancées du marché.

Avec cette opération, 2CRSi franchit une étape clé dans son développement et élargit considérablement ses positions à l’international. Au-delà des complémentarités géographiques, le nouvel ensemble va bénéficier de fortes synergies commerciales et d’importantes économies d’échelle. Enfin, ce rapprochement s’appuie sur les relations de longue date entre les deux groupes et leurs dirigeants. Au-delà de cette connaissance commune, la complémentarité des expertises de 2CRSi (concepteur et fabricant) et Boston Limited (intégrateur et distributeur à valeur ajoutée) a été au cœur de cette opération.

« Nous sommes très heureux et fiers d'annoncer l'acquisition de Boston Limited et l’intégration des équipes et de son management au sein du groupe 2CRSi. Cette opération est le fruit d’un long travail conjoint, basé sur une confiance mutuelle, des relations historiques et des valeurs communes ancrées dans l’exigence de performance et l’innovation. Cette acquisition marque une étape majeure pour notre groupe : 2CRSi change aujourd’hui de dimension et élargit considérablement son potentiel de développement ! », se réjouit Alain Wilmouth, Fondateur et Président Directeur Général de 2CRSi.

Un chiffre d’affaires de 90 millions de GBP et des profits récurrents

Groupe familial créé au Royaume-Uni en 1992, Boston Limited s’appuie sur 170 collaborateurs et a dégagé sur son exercice 2018-2019 (1er mars 2018 – 28 février 2019), un chiffre d’affaires consolidé1 de 89,5 millions de GBP, pour un EBITDA de 2 millions de GBP. Au cours du premier semestre 2019 (1er mars - 31 août 2019), le chiffre d’affaires de Boston Limited s’est élevé à plus de 41 millions de GBP, pour un EBITDA de 2 millions de GBP.

Extension de la couverture internationale

Commercialisant une gamme étendue d’équipements informatiques haut de gamme, le groupe Boston Limited dispose d’une force de vente de près de 60 commerciaux opérant dans plus de 40 pays parmi lesquels le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Australie, l’Afrique du Sud, l’Inde et la Russie. Sur l’exercice 2018-2019, Boston Limited a réalisé 53% de son chiffre d’affaires au Royaume-Uni, 32% dans le reste de l’Europe (principalement en Allemagne) et 15% dans le reste du monde.

Avec Boston Limited, 2CRSi comptera désormais près de 70 commerciaux déployés sur tous les continents et profitera d’un réseau de distribution étendu, permettant de renforcer sa couverture géographique.

Activité renforcée sur des marchés stratégiques, diversification de la clientèle

Boston Limited a développé un portefeuille de plus de 1 500 clients sur des secteurs diversifiés : serveurs informatiques haute performance (HPC), télévision et streaming (« Broadcast »), effets spéciaux (VFX), Intelligence Artificielle (IA), « Gaming », réalité augmentée (VR), etc. Dernièrement, la société a engagé avec succès une diversification vers de nouveaux marchés porteurs et fortement contributifs à la rentabilité tels que l’analyse de génomes (« Genomics »), les villes intelligentes (« Smart Cities ») et les télécommunications. L’acquisition permet ainsi à 2CRSi d’élargir son potentiel de croissance sur de nouveaux marchés et de franchir une étape importante dans sa stratégie de diversification de sa base clients.

Un enrichissement du portefeuille produits, levier d’appréciation des marges

Boston Limited, dont la marque et l’activité commerciale perdureront, bénéficiera de l’élargissement de son catalogue aux produits les plus innovants de 2CRSi tels que Octopus, Atlantis, ou encore les Embedded Solutions et Edge Computers « TranquilPC ». Cette évolution favorable du mix produits vers des équipements plus rentables constituera un levier d’appréciation des marges qui profitera au nouvel ensemble.

Des synergies de coûts multiples

L’intégration de Boston Limited permet de créer un acteur majeur du secteur, disposant d’une capacité démultipliée sur le plan commercial et marketing, en termes d’approvisionnement et d’innovation technique. Ceci permettra aux deux groupes d’améliorer leurs marges grâce à la mise en commun de ces ressources.

Des fondateurs investis dans la réussite du projet

Pour réussir l’intégration, 2CRSi va bénéficier de l’engagement des dirigeants et des équipes qui ont fait le succès de Boston Limited à travers le monde. Manoj Nayee et Dev Tyagi, co-fondateurs de Boston Limited, continueront ainsi à assurer la direction opérationnelle de l’entreprise en occupant respectivement les fonctions de Directeur des opérations et de Directeur commercial et marketing. Les relations de longue date entre les deux groupes et leurs dirigeants constitueront un atout décisif dans la réussite du projet commun.

Modalités de l’opération et financement de l’acquisition

2CRSi devient actionnaire à hauteur de 70% de Boston Limited et disposera du contrôle financier total de l’entreprise selon les règles IFRS. Le prix de base de la transaction est confidentiel ; à celui-ci pourront s’ajouter des compléments de prix au profit des actionnaires historiques conditionnés à l’atteinte d’objectifs d’EBITDA pour les exercices 2020 à 2023.

La réalisation de l’opération reste soumise à des conditions suspensives parmi lesquels la finalisation de la documentation définitive.

Le contrat prévoit une option permettant l’achat du solde de la participation minoritaire de 30% de Boston Limited ; cette option pourra être exercée jusqu’en novembre 2029.

L’acquisition sera financée grâce à un prêt moyen terme, faisant partie d’un financement structuré syndiqué par BNP Paribas auprès d’un pool bancaire, et pour une partie marginale sur fonds propres.

2CRSi proposera lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 décembre 2019 le changement de la date de clôture de son exercice social pour le porter du 31 décembre au 28 février. Ce changement permettrait d’aligner l’arrêté des comptes avec celui de Boston Limited et de présenter une situation plus conforme à la saisonnalité de l’activité traditionnellement forte sur les derniers mois de l’année.

Enfin, les trois prochains mois seront consacrés au partage d’expertises entre les équipes, la valorisation des synergies commerciales, la définition du plan de marche commun et la promotion du nouvel ensemble auprès des clients des deux entreprises. En début d’année 2020, 2CRSi sera en mesure de communiquer une feuille de route révisée pour le nouvel ensemble, tant en termes de niveau d’activité que de rentabilité.

À propos de 2CRSi

En 2018, le Groupe 2CRSi a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 65,2 M€.

1 En cours d’audit, FRS 102 (référentiel comptable britannique)

