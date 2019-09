Acronis lève 147 millions de dollars et envisage une IPO

Schaffhouse (awp) - La société spécialisée dans la cybersécurité et l'hébergement des données Acronis a récolté plus de 147 millions de dollars (quasiment autant en francs suisses) lors d'une ronde de financement. Goldman Sachs est le plus gros contributeur. Cela porte la valeur de l'entreprise à plus d'un milliard de dollars, selon un communiqué paru mercredi.

L'entreprise schaffhousoise envisage également de se faire coter en Bourse, a indiqué le directeur général et fondateur Serguei Beloussov à l'agence Reuters.

Le financement permettra à Acronis "d'étendre ses équipes d'ingénieurs à Singapour, en Bulgarie et en Arizona, de construire d'autres centres de données et de grandir grâce à des acquisitions". Le capital sera aussi utilisé pour "accélérer la croissance des activités en Amérique du Nord en partenariat avec Acronis SCS".

Fondé à Singapour en 2003 et enregistrée en Suisse en 2008, Acronis compte plus de 1400 employés dans 18 pays.

