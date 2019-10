Acronis veut investir 10 millions de dollars dans un programme incitatif

Schaffhouse(awp) - Acronis veut investir 10 millions de dollars (quasiment autant en francs suisses) dans un programme d'incitation des fournisseurs de services, selon un communiqué paru mercredi. Il est rendu possible par un investissement à hauteur de 147 millions annoncé le mi-septembre.

L'argent permettra d'"aider, en partie, à accélérer le développement de produits, comme la cyber plateforme Acronis, qui permet à des tiers de personnaliser, étendre et intégrer les solutions de cyber protection de l'entreprise pour répondre aux besoins de leurs clients et partenaires".

La société spécialisée dans la cybersécurité et l'hébergement des données a récolté plus de 147 millions de dollars lors d'une ronde de financement. Goldman Sachs est le plus gros contributeur, portant la valeur de l'entreprise à plus d'un milliard de dollars. L'entreprise schaffhousoise envisage également de se faire coter en Bourse.

Acronis a été créé en 2003 à Singapour et est installé en Suisse depuis 2008. L'entreprise emploie plus de 1400 personnes dans 18 pays.

ck/rp