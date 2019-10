Actares élague son comité à un minimum de cinq membres

Genève (awp) - L'assemblée des membres de l'association de défense des actionnaires Actares a validé au cours du week-end une révision totale de ses statuts. Celle-ci comprend notamment une cure d'amaigrissement de son comité de direction, ramené à un minimum de cinq personnes, contre huit jusqu'ici.

Deux nouveaux dirigeants y épauleront Veronika Hendry (présidente), Doris Gerber (vice-présidente), Beat Honegger et Bruno Riesen. Il s'agit du physicien et conseiller aux entreprises Robert Jenefsky, et du juriste Rolf Kurath, précise Actares dans un communiqué.

Les présidents d'honneur Catherine Herold et Rudolf Meyer, ainsi que Caroline Pirenne, Jean-François Rochat, Edouard Deguemp et Alessandra Silauri, ne font plus partie de la direction.

