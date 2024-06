Dans les mois qui ont précédé le déploiement de policiers kenyans en Haïti, le président William Ruto a consulté des conseillers politiques, des responsables de la sécurité et des dirigeants étrangers au sujet de cette mission antigang très médiatisée.

Il s'est également tourné vers des conseillers moins conventionnels : un cercle de pasteurs chrétiens évangéliques proches de lui et de son épouse.

Les pasteurs ont émis des recommandations à Ruto et ont servi d'intermédiaire entre les communautés haïtiennes et le président, selon des entretiens avec deux des pasteurs et trois leaders évangéliques haïtiens et américains.

Les porte-parole du président Ruto et de son épouse, Rachel, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires pour cet article.

Les efforts des pasteurs en vue du déploiement, qui doit commencer à la fin du mois, ont inclus des réunions avec des Haïtiens aux États-Unis, ainsi qu'avec des homologues évangéliques, des fonctionnaires du gouvernement américain et même le chef de gang le plus connu d'Haïti, Jimmy "Barbecue" Cherizier.

"Nous croyons que nous sommes un outil que Dieu utilisera pour aider", a déclaré Serge Musasilwa, un pasteur évangélique du Kenya impliqué dans l'initiative. Sociologue de formation, M. Musasilwa explique qu'il a travaillé sur la résolution des conflits dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo, et dans plusieurs autres pays d'Afrique.

Les personnes impliquées dans l'initiative affirment que les relations forgées avec les communautés haïtiennes aideront la force multinationale dirigée par le Kenya à éviter les erreurs commises lors des interventions étrangères en Haïti au cours des dernières décennies.

Non seulement ces missions n'ont pas réussi à stabiliser Haïti, mais elles ont également laissé derrière elles un héritage de violations des droits de l'homme et de maladies, dont la plus tristement célèbre est l'épidémie de choléra qui aurait été introduite par les casques bleus népalais en 2010.

Un groupe d'experts nommé par l'ONU a conclu qu'un camp de soldats de la paix était probablement à l'origine de l'épidémie de choléra, qui a tué environ 10 000 Haïtiens. Les Nations unies n'ont pas reconnu leur responsabilité juridique.

"Plus vous êtes en contact avec la population, plus vous pouvez définir le type d'intervention que vous allez mener", a déclaré Daniel Jean-Louis, le président de la Mission baptiste d'Haïti, qui a travaillé avec les pasteurs kenyans.

"C'est l'une des raisons pour lesquelles toutes les missions précédentes ont échoué.

L'ONU a déclaré qu'elle avait laissé le pays relativement stable lorsqu'une mission de maintien de la paix de 13 ans s'est retirée d'Haïti en 2017. Un porte-parole des opérations de maintien de la paix de l'ONU a déclaré que la mission avait travaillé en partenariat étroit avec la société civile et les organisations communautaires pour réduire la violence et améliorer la gouvernance municipale.

La stratégie des pasteurs kényans ne convainc pas tout le monde. Les évangéliques eux-mêmes ont une histoire complexe en Haïti, où ils ont déversé des ressources dans des projets humanitaires mais ont également été critiqués pour des scandales éthiques, notamment la traite présumée d'enfants par certains missionnaires après le tremblement de terre dévastateur de 2010, et pour avoir prêché l'intolérance à l'égard des pratiques spirituelles locales.

Pierre Espérance, directeur exécutif du Réseau national de défense des droits de l'homme en Haïti, a déclaré que le Kenya devrait s'en tenir à son mandat de sécurité, qualifiant l'approche des chefs de gangs d'insulte à leurs victimes.

"Ce n'est pas l'évangile (ou) la prière avec les gangs qui résoudra les problèmes", a-t-il déclaré à Reuters.

LA "DIPLOMATIE DE LA FOI

M. Ruto et son épouse affichent très publiquement leur foi. Ils ont impliqué des leaders évangéliques dans des affaires d'État, notamment par le biais du programme de "diplomatie de la foi" de la première dame, qui fait appel à des leaders religieux pour soutenir des initiatives sociales.

Alors qu'elle rencontrait en mars des pasteurs évangéliques à l'hôtel Weston de Nairobi, Rachel Ruto s'est rendue à un autre événement organisé dans le même bâtiment et a expliqué que le groupe travaillait sur une "solution spirituelle" pour Haïti.

"Nous ne pouvons pas permettre à notre police de se rendre en Haïti sans prière", a-t-elle déclaré, selon une vidéo diffusée par The Star, un journal kenyan.

L'implication étroite des pasteurs dans la politique haïtienne donne un aperçu de l'engagement du président Ruto envers la mission, qui est resté inébranlable malgré les retards répétés et l'opposition bruyante de nombreuses personnalités kenyanes.

Les évangéliques s'intéressent depuis longtemps à Haïti en raison de l'ampleur de la crise humanitaire et des inquiétudes suscitées par les croyances traditionnelles du vodou, que certains considèrent comme sataniques. Haïti est le pays le moins développé de l'hémisphère occidental, selon les Nations unies, et fait face à une montée de la violence des gangs qui a tué plus de 1 500 personnes au cours des trois premiers mois de cette année.

"Je pense qu'il s'agit avant tout de l'expression de leur foi", a déclaré Pete Inman, un homme d'affaires américain et évangéliste proche des Rutos. Il a ajouté que la mission avait également une motivation stratégique, car elle renforçait les liens avec les États-Unis, principal bailleur de fonds de la mission.

Dans ses déclarations publiques, le président a invoqué une responsabilité morale à l'égard de la population d'origine africaine d'Haïti.

M. Inman a déclaré avoir mis en contact M. Musasilwa avec Fred Eppright, qui dirige la branche américaine de la Mission baptiste d'Haïti, après que M. Ruto eut annoncé la mission.

Musasilwa a rendu visite à Eppright à Austin, au Texas, à la fin de l'année dernière, puis l'a invité avec plusieurs de ses collègues à Nairobi en mars, ont déclaré les deux hommes.

Pendant quatre jours, Jean-Louis, Eppright et deux autres évangélistes américains ont prié et élaboré des stratégies avec quatre pasteurs kenyans avant d'être rejoints le dernier jour par Rachel Ruto à l'hôtel Weston.

"Il s'agissait d'une plongée profonde de quatre jours dans la manière dont ils allaient s'impliquer", a déclaré M. Eppright.

Le groupe a rédigé un livre blanc que Rachel Ruto a présenté à son mari quelques jours plus tard. Jean-Louis a indiqué que les propositions portaient sur quatre sujets : l'ordre public, la situation humanitaire, le leadership politique et une composante spirituelle.

Le mois suivant, Rachel Ruto et trois des pasteurs se sont rendus à Austin et à Miami, où ils ont rencontré des évangélistes, des membres de la diaspora haïtienne et des responsables de services de police.

Les membres de la diaspora haïtienne ont fait des propositions à transmettre au président Ruto, couvrant tous les aspects de la mission, de l'autorité légale à la durée de la mission, a déclaré Jean-Louis. Reuters n'a pas pu déterminer si leurs recommandations ont été transmises au président.

QUESTIONS SPIRITUELLES

Pendant leur séjour aux États-Unis, les pasteurs kenyans ont organisé un appel Zoom avec des chefs de gangs haïtiens, dont Barbecue, un ancien officier de police qui dit diriger une alliance de gangs importants appelée Viv Ansanm.

Musasilwa a dirigé la conversation. Il a refusé d'entrer dans les détails, mais cela lui a laissé l'espoir que le conflit pourrait être résolu pacifiquement, a-t-il déclaré.

"Ce type est peut-être un démon, mais il y a quelque chose sur quoi nous pouvons nous appuyer", a ajouté M. Musasilwa.

Reuters n'a pas pu joindre Barbecue pour un commentaire.

M. Musasilwa a indiqué qu'il avait également rencontré des représentants du département d'État américain. Le département d'État n'a pas souhaité faire de commentaire.

Malgré toute l'attention qu'ils portent aux aspects pratiques du déploiement, Musasilwa et un autre pasteur, Julius Suubi, se disent convaincus que les problèmes d'Haïti sont avant tout d'ordre spirituel.

Selon les chiffres du gouvernement, environ 2 % des Haïtiens s'identifient comme des adeptes du vodou, qui combine la croyance en un dieu unique et le culte des esprits.

Selon Kyrah Malika Daniels, professeur adjoint d'études afro-américaines à l'université Emory d'Atlanta, beaucoup plus nombreux sont ceux qui pratiquent les traditions vodou parallèlement à d'autres religions.

En mars, des pasteurs kenyans ont lancé une campagne mondiale de prière pour Haïti et rédigé un guide de prière de 134 pages et de 40 jours. Plusieurs des prières quotidiennes se concentrent spécifiquement sur le vodou, qu'ils désignent par une autre orthographe.

"Nous vous demandons, mon père, de détruire complètement toutes les malédictions vaudou de la mort que nous avons", peut-on lire dans l'une d'elles.