Actega Rhenacoat choisit abas ERP comme nouveau logiciel de gestion intégré

ACTEGA Rhenacoat décide de choisir abas ERP pour sa version standard très complète et pour la faculté d'ABAS France à prendre en compte les besoins d'ACTEGA suite à l'implantation de son nouvel ERP.

Actega Rhenacoat :

ACTEGA Rhenacoat est spécialisé dans le domaine des peintures pour emballages métalliques. Plus de 40 années d'expérience industrielle dans le domaine des peintures et vernis pour emballages enrichie par celle des autres sociétés du groupe, confèrent à ACTEGA Rhenacoat la position de fournisseur majeur des principaux fabricants d'emballage européens.

La division ACTEGA, dont fait partie Actega Rhenacoat développe et produit des revêtements spéciaux, des scellants, des encres d'impression et des adhésifs pour les emballages rigides et flexibles et l'industrie des arts graphiques. Ces produits donnent non seulement un aspect attrayant à des matériaux tels que le métal, le papier, le carton ou le plastique, mais leur confèrent également des fonctionnalités définies, telles qu'une résistance chimique et une durabilité physique élevées.

Le processus de sélection :

ACTEGA Rhenacoat décide d'implanter un nouveau logiciel ERP afin de mettre un terme à l'utilisation d'outils dépassés ou peu adaptés à l'évolution de leur entreprise.

Le processus de sélection est lancé et abas ERP est jugé face à d'autres logiciels ERP adaptés aux PME industrielles. Après plusieurs mois, le verdict tombe : abas ERP est l'heureux gagnant.

Emmanuel Froissard - Responsable Administration de Production / Planning / IT :

"L'enjeu majeur était de trouver une solution qui pouvait permettre de centraliser l'ensemble de nos données et de nos processus dans un seul environnement tout en restant le plus possible dans une solution standard, le tout dans un budget donné. Les critères principaux de sélection de la solution abas ERP ont été que le système réponde à nos attentes et à nos problématiques à travers le maximum de fonctionnalité standard mais aussi et surtout la faculté de l'équipe projet d'ABAS France à prendre en compte et à répondre à nos interrogations et nos contraintes."

Secteur des "Process"

abas ERP compte de nombreuses références du secteur chimique à travers le monde, mais c'est une première pour la filiale d'ABAS France ! Grâce à cette nouvelle signature avec ACTEGA, ABAS France répertorie son premier client de ce secteur.

