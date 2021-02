Actia Group : LP2C dépasse les 50% du capital

LP2C a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 11 février, le seuil de 50% du capital d'Actia Group et détenir 50,14% du capital et 62,00% des droits de vote, après une acquisition d'actions hors marché.



À cette occasion, le concert composé des familles Pech et Calmels d'une part et de la famille Thrum d'autre part, n'a franchi aucun seuil et a précisé détenir, au 11 février, 56,00% du capital et 69,27% des droits de vote d'Actia Group.



