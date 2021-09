Acticor Biotech : première étape franchie en vue d'une IPO

L'entreprise de biotechnologie Acticor Biotech a annoncé mardi l'approbation par l'Autorité des marchés financiers (AMF) de son document d'enregistrement, première étape de son projet d'introduction en Bourse.



La société, spécialisée dans le développement de médicaments pour le traitement de la phase aiguë des maladies thrombotiques, indique que ses actionnaires historiques ont apporté leur soutien au projet.



Certains investisseurs se sont d'ores et déjà engagés à souscrire à l'opération, démontrant leur confiance dans la stratégie de la société et le potentiel de son candidat médicament, souligne Acticor.



Le glenzocimab fait actuellement l'objet de deux études cliniques de phase 2, après avoir démontré sa bonne tolérance en association avec les traitements de référence.



Le produit fait également l'objet d'une étude de phase 2/3 dans l'AVC ischémique aigu.



Acticor précise que son entrée en Bourse se fera sous réserve de conditions de marché favorables et de l'approbation par l'AMF du prospectus relatif à l'offre publique.



