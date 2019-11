Actionaria 2019 : les épargnants actifs ont rendez-vous avec Zonebourse

Un grand rendez-vous sur les introductions en bourse

Le CEO de Zonebourse, Franck Morel, entrera directement dans le vif du sujet peu après l'ouverture du salon, en abordant les introductions en bourse, en particulier celle de La Française des Jeux. Rendez-vous en salle bleue dès 13h30. Franck pilotera le débat entre Stéphane Boujnah, le président d'Euronext, Nicolas Cuynat, postulant à l'entrée en bourse de sa société Mare Nostrum, Charles-Henri d'Auvigny, le président de F2IC, Jean-David Haas, le directeur général de NextStage et Brice Pineau, le président d'Harvest.

Les avantages et les pièges du PEA

A partir de 16h15, la directrice juridique de Zonebourse, Charlie Bobillier, expliquera aux épargnants les avantages fiscaux du nouveau PEA et du PEA PME, ainsi que les dernières évolutions réglementaires en la matière. Grâce à Charlie et à son expertise en fiscalité, vous éviterez tous les pièges et vous optimiserez votre gestion financière. La formation est organisée sur le Podium Masterclass.

Bien démarrer en bourse : les astuces

Vendredi 22 novembre, Franck Morel montera lui aussi sur le podium, mais pour parler de stratégies concrètes d'investissement. Il présentera les "10 trucs et astuces pour démarrer en bourse" à partir de 12h45. Un événement à ne rater sous aucun prétexte.

Pendant toute la durée du salon, venez à la rencontre de l'équipe Zonebourse sur notre stand pour y parler investissement : c'est le A22.

Redonner goût à l'actionnariat

Pour son 22ème anniversaire, le Salon Actionaria veut remettre les Français sur la voie de l'investissement en entreprise, une diversification indispensable de leur épargne, à l'heure où le rendement des produits financiers les plus prisés tend vers zéro.

Un sondage réalisé par Infopro Digital, l'organisateur du Salon, montre qu'un actif sur trois est prêt à placer son épargne dans l'investissement en entreprise, mais surtout si les sociétés concernées prennent des engagements forts vis-à-vis de l'Homme et de l'Environnement.

Il faut aussi faire progresser l'information sur l'économie en général et l'investissement en particulier, car la méconnaissance et la complexité sont des facteurs limitants importants. "Les principes de l’investissement en entreprise sont méconnus. Et c’est sans aucun doute cette méconnaissance qui est à l’origine du manque de confiance", souligne Olivier Cénille, directeur du développement Etudes chez Infopro Digital, pour qui le retour des Français vers l'actionnariat repose sur une meilleure information et un effort des entreprises, qui doivent se montrer à la hauteur des attentes au niveau environnemental et social.

