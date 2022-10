Actions Chinoises : Comment ça marche ?

Les marchés actions chinois sont complexes, c'est indéniable. Parce qu'il existe plusieurs places de cotations et plusieurs types d'actions. Parce qu'il faut parfois jongler avec trois devises différentes. Parce que la main invisible du marché cohabite avec la main du parti communiste chinois. Parce que l'alphabet et la langues sont différents. Parce que les obligations en matière de transparence des informations ne sont pas aussi formatées que sur les marchés occidentaux. Et pour par mal d'autres raisons aussi.

Dans cet article, nous n'allons pas aller très loin dans les détails, afin de nous concentrer sur la structure globale des bourses chinoises et sur les parcours indiciels.

Quelles sont les principales bourses chinoises ?

Démarrons par quelques généralités. Il y a actuellement trois grands marchés actions en Chine, plus un quatrième en voie d'éclosion :

La bourse de Shanghai (ou SSE) : c'est la plus ancienne (1990) et la plus importante en taille (environ 6 300 Mds$ actuellement, contre par exemple 2 500 Mds$ pour le marché français et 40 800 Mds$ pour les Etats-Unis). On y trouve tous les types d'instruments (actions, obligations, dérivés, etc.) C'est un marché divisé en deux "boards" : le "Main" où sont traditionnellement listées les "blue chips" chinoises avec un focus sur le marché domestique. Et le "STAR" board, qui fait part belle aux entreprises technologiques en forte croissance (biotechs, 5G, nouvelles énergies, etc.), toujours avec un focus domestique.

Quels sont les types d'actions négociés en Chine ?

Les "A shares" : elles sont émises par des entreprises immatriculées en Chine et cotent en renminbi (yuans). Ces actions sont dans l'ensemble difficilement accessibles aux investisseurs étrangers, à moins qu'ils n'aient reçu une accréditation type QFII (Qualified Foreign Institutional Investors) ou RQFII (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investors), ou qu'ils soient éligibles au système Stock Connect. Dans tous les cas, le régulateur surveille et contrôle de près les transactions de "A shares. Dans l'ensemble, leur négoce reste réservé aux citoyens et institutions chinoises. Par exemple, la star des batteries automobiles CATL (Contemporary Amperex Technology) est une "A Share" cotée à Shenzhen.

Regardons à présent ce que cela donne au niveau indiciel

Cette année, il est visible que les indices qui ont le plus baissé sont ceux où les investisseurs étrangers étaient le plus présents. Effrayés par la consolidation du pouvoir de Xi, ainsi sans doute que par les craintes d'une récession après quatre décennies d'embellie économique, ils prennent le large. C'est visible ici avec le -35% du Hang Seng et le -42% du MSCI China, qui sousperforment largement les indices continentaux. Nota bene : le MSCI China compte 717 entreprises (A shares, H shares, B shares, Red chips, P chips et cotations étrangères, avec pour principales capitalisations Tencent, Alibaba, Meituan, JD.com, China Construction Bank, Ping An…)

Les indices qui ont le plus baissé sont ceux où les investisseurs étrangers étaient le plus présents

Sur 10 ans, on note que le marché de Shenzhen (bleu) fait jeu égal avec le MSCI World (violet), mais que les autres bourses chinoises sont moins fringantes. Le Hang Seng et le MSCI China ferment à nouveau la marche avec des performances négatives. C'est assez incroyable compte tenu de l'expansion des marchés financiers sur la période. Cela rappelle que la performance macroéconomique d'un pays ou d'un secteur n'offre pas toujours de garantie sur le développement de ses marchés financiers.

Le marché de Shenzhen fait jeu égal avec le MSCI World

Et par classe d'actions ?

Nous avons aussi regroupé les performances par type d'actions chinoises en allant chercher des indices susceptibles de répliquer assez fidèlement chacune des classes. En l'occurrence le Shenzhen A et le Shenzhen B. Le Shanghai A et le Shanghai B. Le Hang Seng China Enterprises (à forte dominante H Shares). Le FTSE China N Share All Cap (N Share) et le MSCI China Red Chip (Red Chip seuls). Comparons ces indices selon les deux pas de temps utilisés plus haut.

En 2022, tout le monde évolue dans le rouge mais les actions B font de la résistance à Shenzhen et à Shanghai. Moins étonnant, les actions N ont sombré.

Tout le monde dans le rouge Sur 10 ans, on note que les deux indices de Shenzhen (actions A et B) font nettement mieux que les autres. En vert foncé, on peut noter la belle bulle spéculative des technologiques chinoises cotées essentiellement aux Etats-Unis (actions N) et son explosion. Les deux catégories de titres qui ont affiché le pire parcours, parcours négatif soit dit en passant, sont les actions H (avec un historique limité puisque l'indice a été lancé mi-2020) et les Red Chip. Investir avec le PCC sur le long terme n'a finalement pas l'air d'être une si bonne idée.