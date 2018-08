Actions : NN Investment Partners (NN IP) ne croit pas une correction majeure

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

NN Investment Partners (NN IP) considère que la probabilité d'une correction majeure (supérieure à 10%) des marchés actions est faible. Le gestionnaire d'actifs identifie plusieurs arguments à cette thèse : la saison des résultats du deuxième trimestre aux Etats-Unis a été l'une des meilleures de ces dernières années, les données macroéconomiques reflètent une consolidation à un niveau sain, les banques centrales mènent des politiques graduelles et prévisibles et la Chine débute un assouplissement ciblé pour contrer le ralentissement de la croissance."Néanmoins, tout cela n'enlève rien au fait que dans certains segments de marché encombrés et influencés par le momentum, nous pouvons parfois assister à des corrections brutales. C'est à nous d'éviter ces segments vulnérables en combinant l'analyse fondamentale et comportementale et en superposant approches quantitative et qualitative", souligne Patrick Moonen, principal stratégiste Multi Asset chez NN Investment Partners.Il revient notamment sur la récente baisse des valeurs technologiques, dans le sillage de Facebook notamment, sans pour autant y voir le commencement d'une correction plus importante et plus large des marchés. "Pour l'instant, je ne vois pas encore de contagion à d'autres segments de marché. Cependant, nous avons réduit dans notre allocation le poids des actions américaines en faveur des marchés émergents, c'est-à-dire que nous sommes passés d'une région relativement chère à une région relativement bon marché. Nous restons neutres sur les actions de la zone euro", précise Patrick Moonen (NN IP).