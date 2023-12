29 décembre - L'indice britannique FTSE 100 devrait ouvrir en hausse vendredi avec des contrats à terme en hausse de 0,10%.

* PÉTROLE : Les prix du pétrole devraient terminer l'année 2023 en baisse d'environ 10%, la première baisse annuelle en deux ans, après que les inquiétudes géopolitiques, les réductions de production et les mesures mondiales pour contrôler l'inflation aient déclenché des fluctuations sauvages dans les prix.

* OR : Les prix de l'or étaient prêts vendredi à connaître leur meilleure année depuis trois ans, alors que les attentes de réductions des taux d'intérêt américains se sont accrues au début de l'année prochaine et que la guerre en Ukraine et les tensions au Moyen-Orient ont stimulé la demande de valeurs refuges.

* MÉTAUX : Les prix du cuivre à Londres ont grimpé vendredi grâce à un dollar américain plus faible, et se sont dirigés vers une hausse annuelle en 2023 sur la demande chinoise ferme et l'attente d'un resserrement de l'offre.

* Les actions londoniennes ont terminé peu changées jeudi, après que les actions à moyenne capitalisation aient diminué d'un plus haut de 10 mois plus tôt dans la session, alors que le rallye des actions s'est arrêté dans les échanges minces de la période des fêtes.

