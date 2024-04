Actions chinoises: Pictet AM reste positif grâce à l'assouplissement réglementaire

"Les actions chinoises devraient conserver leur place dans les portefeuilles mondiaux", affirme James Kenney, senior investment manager chez Pictet Asset Management, alors que les investisseurs en actions chinoises "sortent de deux années difficiles marquées par une croissance économique décevante, par des mesures de répression réglementaires imposées à plusieurs secteurs et par des tensions persistantes entre Washington et Pékin". "Une bonne partie de ces nuages assombrissent encore le ciel chinois", souligne-t-il.



"La tendance générale en matière de réglementation semble être à l'assouplissement, les autorités soutenant davantage les entreprises et plaidant pour un environnement politique stable et favorable", souligne cependant James Kenney.



"Les autorités ont abaissé le taux des réserves obligatoires (TRO) et les taux d'intérêt et apportent un soutien financier aux secteurs immobiliers, en assouplissant les restrictions à l'achat de logements (RAL) et en encourageant l'investissement dans des secteurs clés tels que la technologie et l'automatisation", annonce le gérant.



"Même si cela risque de ne pas suffire pour remettre immédiatement l'économie sur de bons rails, ces mesures posent les premiers jalons d'une reprise durable", juge-t-il. Elles sont "délibérément modestes dans le but d'éviter d'aggraver d'autres problèmes, notamment l'endettement élevé et la domination de l'investissement immobilier".