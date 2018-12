Actions : la sélection 2019 d'une banque suisse

Ce petit laïus me permet d'introduire une sélection qui a plutôt bien fonctionné au cours des dernières semaines, surtout quand on sait qu'elle était largement exposée à un marché allemand qui a plus souffert que la moyenne. Le portefeuille de valeurs préférées de Baader Helvea couvre les marchés germanophones, c’est-à-dire allemand, suisse et autrichien, même si la Bourse de Vienne ne compte plus de représentants dans la liste actuelle. La ligne directrice de la banque zurichoise est inchangée : trouver les dossiers qui offrent le plus de valeur dans un univers d'entreprises choisies pour leurs perspectives de croissance, soit que cette croissance soit XXL soit qu'elle marque une accélération par rapport à la période antérieure. La chute des marchés en 2018 a évidemment renforcé l'attrait de certains titres. Baader Helvea est prudemment optimiste pour 2019, suffisamment en tout cas pour revenir sur le biais en faveur des "grosse capitalisations défensives de croissance" qui a dominé les mois d'octobre et novembre et qui a permis d'afficher +0,7% contre -0,6% au Stoxx Europe 600. Depuis la création de la sélection début 2013, le rendement atteint 149,2% en données brutes et 103,6% en données relatives par rapport à l'indice.Le portefeuille qui démarrera 2019 contient 8 Allemandes ( Aroundtown Software et Symrise ) et 7 Suisses ( BKW Sika AG et Vifor Pharma ). Les nouvelles entrantes de la liste sont Deutsche Post, Siegfried, Symrise et Vifor Pharma.