Actions : les investisseurs font les soldes ?

Le tableau qui suit liste les 20 meilleures performances du marché parisien sur 5 séances, pour les sociétés d'une capitalisation déjà respectable. Bilan ? L'aéronautique et le tourisme se rebiffent avec Air France-KLM, Airbus et Safran, Accor et Groupe ADP. Renault se retrouve comme souvent aux avant-postes des mouvements de reprise, comme le groupe minier Eramet ou les géophysicien CGG. Point commun entre tous ces titres ? Ils perdent encore entre 27% (pour Safran) et 71% (pour CGG) depuis le 1er janvier.

Plus fortes hausses classées sur 5 séances en France

La liste comprend trois "exceptions qui confirment la règle", peut-être parce que tous les investisseurs n'ont pas osé prendre le virage aoûtien. Eurofins et Valneva, qui ont gonflé leurs gains 2020 déjà copieux à la faveur de publications porteuses, et Voltalia, dont le profil ENR finit par séduire le marché.

SI l'on élargit l'exercice à l'Europe entière, on reçoit confirmation que les compagnies aériennes (Deutsche Lufthansa, International Consolidated Airlines et easyJet gagne plus de 16%) et plus généralement le tourisme (TUI AG) se sont réveillés. Comme disait Patrick R. pas plus tard que ce matin dans la salle de marché / rédaction de Zonebourse, il ne manquerait plus que les banques s'en mêlent…