Actis AM lance un fonds d'actions vertueuses dans leurs émissions carbone

Actis Asset Management a annoncé le lancement d’un fonds Long/Short, investi dans les actions d’entreprises vertueuses dans leurs émissions de gaz à effets de serre. Le fonds investi dans des actions cotées en euro, en favorisant les entreprises qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre (GES ou carbone) par euro de chiffre d’affaires. L’équipe de trois gérants met en œuvre une stratégie long/short sur actions, décorrélée par rapport aux marchés financiers (exposition nette aux actions entre -20% et +20% de l’actif net).La stratégie d'investissement du fonds consiste à mettre en œuvre une stratégie longue en actions sélectionnées selon trois critères (l'émission de gaz à effet de serre rapportée au chiffre d'affaires, l'analyse financière et l'analyse technique) et short en contrats financiers à terme.Impact Carbon Long/Short Equity est géré collégialement par l'équipe de gestion d'Actis Asset Management composée de David Letellier (directeur de la Gestion), Alexandre Ferci et Christophe Gautier.L'équipe d'investissement se concentre sur les actions de toutes tailles de capitalisation en situation de leadership, qui offrent des fondamentaux de qualité, générant du free cash-flow, des bilans sains et une gouvernance solide.Thierry Dufay, directeur commercial, indique : "Il est important pour Actis AM de proposer un véhicule d'investissement tel que Impact Carbon Long/Short Equity. Nos investisseurs souhaitent avoir un fonds avec peu de biais directionnel qui, au-delà de l'article 173 - VI de la loi de transition énergétique, permette un investissement vertueux par rapport aux générations futures, en cherchant de la performance, sans obligatoirement s'exposer aux marchés financiers".