Actis AM recommande de sélectionner les convictions les plus fortes sur les actions

Les gérants du fonds Alterna Plus d'Actis Asset Management recommandent de sélectionner les convictions les plus fortes sur les actions. En effet expliquent-ils, les incertitudes sanitaires persistent avant tout sur les Etats-Unis et les répercussions économiques sont immenses. De plus, nous sommes loin d'un réchauffement des relations sino-américaines. La fenêtre de mars pour les achats à bon compte s'est refermée. Les tensions et le risque persistent et ils préfèrent se recentrer sur ses valeurs de référence, robustes et résilientes.