Activision Blizzard : Les valeurs du jour à Wall Street - ELECTRONIC ARTS et ACTIVISION BLIZZARD jugés par Berenberg

Le secteur des jeux n’échappe pas à la baisse : Electronic Arts perd 0,48% à 113,46 dollars et Activision Blizzard, 1,46% à 79,16 dollars. Le bureau d’études allemand Berenberg a consacré une étude au secteur des jeux vidéo, entamant le suivi du premier à l’Achat et le second à Conserver. Le bureau d’études estime que les investisseurs ont désormais une piètre opinion d’Electronic Arts car le management a confirmé que la saison des fêtes serait moins bonne que prévu en réduisant ses objectifs.Celle-ci s'annonce en effet très concurrentiel avec les sorties de Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4, Battlefield V et Ubisoft's Assassin's Creed Odyssey.Il juge que sa baisse constitue un bon point d'entrée, un investissement dans Electronic Arts étant plus qu'un pari sur le nouvel opus d'une franchise. L'analyste s'attend à ce que les franchises du groupe dans les jeux de sport, en particulier FIFA, bénéficient d'un plus grand intérêt pour le football au niveau mondial.S'agissant d'Activision Blizzard, l'intermédiaire allemand juge le titre est correctement valorisé. Il souligne qu'il affiche une prime significative par rapport à ses concurrents et évolue sur ses plus hauts historiques. Il souligne que le groupe possède les meilleures propriétés intellectuelles et dispose de nombreuses opportunités pour les valoriser. Mais, ajoute l'analyste, le marché le sait déjà.