Activision Blizzard fait mieux que prévu au 2e trimestre, aidé par l'e-sport

San Francisco (awp/afp) - L'éditeur américain de jeux vidéo Activision Blizzard a annoncé jeudi des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre, aidés notamment par ses jeux à succès "Call of Duty" et "Overwatch", qui donnent lieu à des compétitions très suivies d'e-sport.

Mais les investisseurs n'ont, semble-t-il, pas apprécié notamment les prévisions du groupe pour le reste de l'année, qui s'inscrivent en-dessous des attentes moyennes des analystes.

Le titre reculait de 0,76%, à 74,06 dollars, jeudi vers 22H30 GMT dans les échanges électroniques suivant la clôture de la Bourse.

Pour le deuxième trimestre, Activision Blizzard a dégagé un bénéfice net de 402 millions de dollars, un bond de 65,4% sur un an, meilleur qu'anticipé.

Son chiffre d'affaires "net" ressort à 1,64 milliard, en très légère hausse par rapport à la même période de l'an dernier, où il atteignait 1,63 milliard. En tenant compte des revenus différés (ventes enregistrées sur la période mais non encore encaissées), il ressort à 1,38 milliard de dollars, comme le prévoyaient les marchés.

En revanche, le nombre d'utilisateurs mensuels actifs (MAU) a reculé à 352 millions de joueurs, contre 407 au deuxième trimestre 2017.

Sans donner de chiffre, le groupe a indiqué que "Call of Duty: World War II" a "continué d'avoir plus de MAU que la version précédente de la franchise", tandis que les précommandes de "Call of Duty: Black Ops 4" sont "solides".

Le groupe profite aussi "de l'enthousiasme autour du (championnat d'e-sport) +Overwatch League+", a-t-il indiqué. Les compétitions de jeux vidéo en ligne sont la grande tendance des jeux vidéo dans le monde entier.

Dans ce domaine, Activision Blizzard fait face à une concurrence de taille: Fortnite, édité par Epic Games, véritable carton parmi les joueurs du monde entier, qui a contribué à populariser les jeux de "battle royale", ou jusqu'à cent joueurs s'affrontent jusqu'au dernier survivant.

L'éditeur a néanmoins publié des prévisions en-dessous des attentes exprimées jusqu'ici par les analystes: un chiffre d'affaires (net) de 7,35 milliards de dollars pour l'année (7,48 avec revenus différés) et de 1,49 milliard au troisième trimestre (1,61 avec revenus différés).

