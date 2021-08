Activité du 3ème trimestre : +71%

En M€

Données non auditées 2019-2020 2020-2021 Variation 1er semestre 366,7 373,3 +1,8% 3ème trimestre 93,9 160,9 +71,4% 9 mois 460,6 534,3 +16,0%

Le Groupe Plastivaloire enregistre une très forte croissance au 3ème trimestre 2020-2021 (période d'avril à juin) en réalisant un chiffre d'affaires de 160,9 M€ en hausse de +71,4% (+73,4% à taux de change constant). Sur ce trimestre, la base de comparaison était favorable, le 3ème trimestre de l'exercice précédent ayant été impacté par la fermeture imposée pendant quasiment 2 mois de la plupart des sites de production en raison de la crise sanitaire Covid-19.

Cette performance trimestrielle a cependant été atténuée par la pénurie mondiale de composants électroniques qui ralentit les cadences de production et contraint les constructeurs automobiles à enchainer des périodes de « stop & go » dans leurs centres de production depuis le mois de mars.

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires progresse de +16,0% (+18,4% à taux de change constant) à 534,3 M€, très proche de celui réalisé sur 9 mois lors de l'exercice 2018-2019. Le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 472,8 M€ en Europe1 en hausse de +16,3% (+17,8% à taux de change constant). Sur la zone Amérique, le chiffre d'affaires ressort à 61,5 M€ en hausse de +13,8% (+23,1% à taux de change constant).

Malgré le ralentissement de la production mondiale automobile, le chiffre d'affaires 9 mois réalisé dans le secteur Automobile (pièces et outillages) progresse de +15,0% et s'établit à 435,5 M€. Le secteur Industries (pièces et outillages) confirme sa bonne orientation avec une hausse de +20,4% de son chiffre d'affaires 9 mois à 98,7 M€. Ces secteurs représentent respectivement 81,5% et 18,5% de l'activité du Groupe.

Perspectives

La pénurie de composants électroniques perdure actuellement et devrait encore perturber la production industrielle pendant les prochains mois, notamment dans l'automobile. Dans ce contexte, le Groupe fait preuve de réactivité et ajuste ses capacités de production et ses charges en fonction du volume d'activité.

Compte tenu de cet aléa conjoncturel et de la visibilité actuelle sur le mois de septembre, le Groupe ajuste prudemment son objectif de chiffre annuel entre 670 M€ et 680 M€ (vs plus de 700 M€ précédemment) tout en conservant son objectif d'une marge d'EBITDA supérieure à 10%, grâce aux actions d'optimisation opérationnelle.

Le Groupe reste parfaitement positionné pour recueillir pleinement les bénéfices de ses actions commerciales et de productivité dès que la production industrielle, notamment automobile, reviendra à son niveau d'avant-crise.

1 incluant l'activité réalisée en Tunisie

A propos du Groupe Plastivaloire :

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tous premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation. Le Groupe conçoit et réalise ces pièces en grande série. Le Groupe Plastivaloire intervient dans les domaines de l'automobile, du multimédia, de l'industrie électrique et de l'électroménager. Le Groupe dispose de 32 sites industriels en France, Allemagne, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0013252186 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

Groupe Plastivaloire :

Patrick Findeling et Vanessa Findeling au +33 (0)2 47 96 15 15

ACTUS finance & communication :

Relations investisseurs : Guillaume Le Floch au +33 (0)1 53 67 36 70

Relations Presse : Anne-Catherine Bonjour au +33 (0)1 53 67 36 93

