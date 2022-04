Activités en forte hausse à la Bourse suisse en mars

Zurich (awp) - La Bourse suisse a connu en mars une activité en forte hausse par rapport au mois précédent, tant en termes de volumes (+29,5% à 152,1 milliards de francs suisses, qu'en nombre de transactions (+34,7% à 7,64 millions).

Le 18 mars aura été la journée la plus faste du mois au niveau des volumes (12,1 milliards de francs suisses) alors que le 7 mars a marqué le plus grand nombre d'opérations (542'000), a indiqué l'opérateur SIX vendredi soir dans un communiqué.

Le bon de jouissance Roche est le titre à la fois le plus échangé et le plus gros contributeur au volume, générant à lui seul 14,0 milliards de francs suisses.

Sur l'ensemble du mois sous revue, le Swiss Market Index (SMI) a progressé de 1,5%, clôturant le 31 mars à 12'161,5 points. Depuis le début de l'année en revanche, la performance de l'indice phare de la place zurichoise est toujours négatif (-5,5%).

Le négoce dans les cryptodevises a totalisé 230,4 millions de francs suisses. Plus de 15'000 transactions ont été enregistrées sur un total de 208 produits, la palme revenant à un ETP (produit négocié en Bourse) basé sur l'ethereum, avec 35,3 millions de francs suisses en plus de 2600 échanges.

Le marché obligataire en francs suisses a vu ses volumes bondir de 14,8% à 13,35 milliards de francs suisses, et le nombre de transactions de 26,9% à près de 30'000, précise SIX.

