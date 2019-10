Actuellement à la SSR, Ladina Heimgartner passe chez Ringier SA

Ladina Heimgartner, directrice générale adjointe de la SSR et directrice de la RTR, quitte la SSR et rejoint Ringier SA au premier trimestre 2020. En tant que membre du Group Executive Board, elle dirigera le nouveau Corporate Center du groupe Ringier sous la houlette de Marc Walder, le CEO. René Beutner, Chief Communications Officer, quitte son poste comme prévu.

Après 13 ans à la SSR, dont environ six en qualité de directrice générale de la Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) et deux en tant que directrice générale adjointe, Ladina Heimgartner signale qu'il est désormais temps de relever un nouveau défi: «Ringier est une entreprise de presse internationale, audacieuse et largement diversifiée qui établit des références dans toute l'Europe en matière de transformation numérique. Je me réjouis de la collaboration avec toute l'équipe Ringier.»

Madame Heimgartner rejoint la SSR à l'âge de 27 ans en tant que rédactrice à la radio romanche. Au bout de trois ans à la tête du département Reflexiun et en tant que rédactrice en chef adjointe, elle entre à la direction générale de la SSR où elle développe et dirige le département «Marchés et qualité». En 2014, elle est nommée directrice de la Radiotelevisiun Svizra Rumantscha. En 2017, elle devient directrice générale adjointe.

Chez Ringier SA, un groupe présent dans 19 pays, Mme Heimgartner rejoint le Group Executive Board piloté par le CEO, Marc Walder: «En la personne de Ladina Heimgartner, nous avons conquis une manager de médias des plus intéressantes pour Ringier en Europe germanophone. Ses performances à la SSR, en dernier lieu en tant que directrice générale adjointe, sont impressionnantes», affirme M. Walder.

Mme Heimgartner est chargée du nouveau Corporate Center. A ce poste, elle dirigera le Group Executive Office et les projets stratégiquement pertinents pour le groupe Ringier. Ladina Heimgartner dirigera également le département de la communication de Ringier SA.

René Beutner, Chief Communications Officer de Ringier SA depuis 2017, a annoncé à la fin de l'été qu'il allait accepter un nouveau défi professionnel après ses congés. Il continuera de se tenir aux côtés de Ringier ces prochains mois en tant que conseiller. «Il a lancé de nombreux nouveaux canaux de communication innovants grâce à sa capacité de mise en œuvre, à sa créativité et à sa compréhension du management moderne. Je l'en remercie. Je regrette que René Beutner ait décidé de nous quitter», déclare le CEO, Marc Walder.

Ladina Heimgartner rejoindra Ringier SA au printemps 2020. D'ici là, Johanna Walser, directrice adjointe de la communication, assurera l'intérim de la direction du département de la communication