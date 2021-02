AcuSurgical / Mot-clé(s) : Autres

AcuSurgical lève 6M (5.75M) en série A



Cette levée viendra financer les essais cliniques et la certification de ce robot chirurgical novateur.

Montpellier, France--(Newsfile Corp. - 18 février 2021) - AcuSurgical, startup développant un assistant robotisé pour la chirurgie vitréo-rétinienne annonce ce jour la réalisation d'une levée de 5.75 Millions d'?uros en série A. Le tour a été mené par des investisseurs institutionnels, Merieux Partners et Supernova Invest, avec la participation d'IRDI-Soridec et Sofimac Innovation. Le but est de financer les étapes cliniques, mais aussi le processus de marquage CE.









Acusurgical a créé et développé un robot chirurgical destiné au traitement de pathologies rétiniennes comme la DMLA, affectant plus de 300 Millions de personnes dans le monde, et une personne de plus de 70 ans sur trois pour l'Europe. La mission d'Acusurgical est non seulement d'accentuer la précision et la sécurité des procédures chirurgicale actuelles, en augmentant les capacités des chirurgiens, mais également de permettre de nouvelles procédures chirurgicales! La finalité étant de traiter un pourcentage significatif de patients qui aujourd'hui souffrent d'un nombre limité d'options.

«Notre ambition est de permettre des traitements innovants pour les pathologies rétiniennes qui ouvriront de nouvelles perspectives aux nombreux patients qui sont aujourd'hui touchés par ces maladies rétiniennes cécitantes et n'ont parfois que peu ou pas d'options de traitement. Nous sommes fiers de la confiance accordée par ce solide panel d'investisseurs. Leur support nous permettra de grandir, de recruter une équipe solide et d'atteindre nos objectifs clés que sont la certification et la commercialisation de notre plateforme robotique» Christoph SPUHLER, CEO et co-fondateur de l'entreprise.

« Nous sommes ravis d'accompagner cette belle éqiupe dans son projet de plateforme disruptive dans le secteur de l'Ophtalmologie. De plus, ce projet ambitieux vient enrichir le Pôle d'Excellence de Robotique Chirurgicale de Montpellier et cela est très important pour notre territoire » déclare Geneviève BLANC Directeur d'Investissement IRDI SORIDEC CAPITAL INVESTISSEMENT

« Nous sommes fiers d'accompagner toute l'équipe d'AcuSurgical dans ce projet ambitieux d'apporter des traitements innovants aux patients touchés par des pathologies rétiniennes. Cet investissement confirme l'intérêt de notre fonds Pertinence Invest 2 qui vise à identifier très tôt les technologies les plus prometteuses dans les laboratoires d'excellence comme le LIRMM puis de les accélérer significativement. Il confirme également le dynamisme de la métropole Montpelliéraine et sa volonté de devenir un territoire de référence pour la filière santé. » Jean-Philippe Zoghbi, Directeur Général Sofimac Innovation

"Acusurgical illustre de manière exemplaire la mission de valorisation de la recherche publique de la SATT AxLR auprès des chercheurs et des entrepreneurs. Acusurgical est né de la rencontre de l'équipe de recherche du Lirmm et de Christophe Spuhler. La SATT AxLR a permis, dans le cadre d'un programme de R&D de deux ans, de renforcer l'équipe initiale en constituant une équipe d'ingénieurs puis de développer le c?ur technologique et un prototype fonctionnel, mais également de sécuriser la propriété intellectuelle avec notamment le dépôt de plusieurs brevets. ". Philippe Nerin, directeur de Satt Axlr www.axlr.com

Acusurgical a été créée en 2020 par Christoph SPUHLER, PhD, les professeurs de robotique Philippe POIGNET et Yassine HADDAB, et deux chirurgiens ophtalmologistes vitréo-rétiniens, les professeurs Philippe GAIN et Gilles THURET. L'équipe est composée d'experts qui ont tous une expérience significative en robotique chirurgicale, mais également en dispositifs médicaux pour l'ophtalmologie. L'entreprise est née d'une collaboration entre ses fondateurs, et le laboratoire de robotique du LIRMM, et a bénéficié d'un accompagnement et d'un financement de démarrage d'AxlR SATT Occitanie Méditerranée.

Pierre-Antoine FOREST

press@acusurgical.com

A PROPOS D'ACUSURGICAL

Fondée en 2020 à Montpellier, Acusurgical est une entreprise de robotique chirurgicale dont la mission est de permettre les traitements les plus aboutis aux plus de 300 millions de patients souffrant de pathologies rétiniennes.

Ces maladies rétiniennes ont un impact majeur sur la qualité de vie de la plupart des patients âgés de plus de 70 ans. Ainsi, une personne sur trois en Europe est affectée par ces pathologies cécitantes, comme la DMLA, la rétinopathie diabétique, les trous maculaires, etc.. on estime a plus de 1.6 millions le nombre de chirurgies pratiquées chaque années dans le monde, avec une augmentation annuelle de 7%. Cela ne représente actuellement qu'un faible pourcentage des cas actuels, dont une majorité de patients, notamment dans les pays émergents, recevant des traitements inadaptés, ou ne sont pas traités. Notre plateforme robotique de pointe vise à changer cela, offrant un nouveau paradigme chirurgical à la chirurgie vitréo-rétinienne autour de la robotique de précision.

