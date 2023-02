Adani Total prévoit de recevoir 2,2 millions de T au terminal GNL de Dhamra en FY24

Adani Total a un contrat d'achat ferme de 20 ans pour fournir des services de regazéification à l'entreprise publique Indian Oil Corp pour 3 millions de tonnes de GNL par an au terminal de Dhamra. Le distributeur de gaz public GAIL (India) Ltd a conclu un contrat similaire de 1,5 million de tonnes par an.

Adani Total - dans lequel le groupe pétrolier et gazier français TotalEnergies détient une participation de 50% - a déclaré qu'il était toujours en discussion sur la quantité de gaz qu'il fournirait à Indian Oil et à GAIL, ajoutant qu'une décision finale n'avait pas encore été prise.

"Nous sommes toujours en discussion, nous n'avons pas finalisé les plans d'approvisionnement, mais nous nous attendons, la première année, à environ 2,2 millions de tonnes", a déclaré le directeur général Satinder Pal Singh à Reuters en marge de la conférence India Energy Week.

Indian Oil et GAIL n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les plans d'approvisionnement.

Les importations de GNL de l'Inde ont chuté pour la deuxième année consécutive en 2022, principalement en raison de la diminution des importations par les services publics, le pays ayant augmenté sa production d'électricité au charbon au détriment du gaz naturel.

Le pays, avide d'énergie, s'attend à ce que la pénétration plus profonde de la distribution de gaz en ville stimule la demande de GNL dans les années à venir.

Le terminal de Dhamra, qui était censé être mis en service au cours du second semestre 2021, devrait maintenant commencer à fonctionner au cours de l'année fiscale débutant en avril.

En vertu des obligations dites "take-or-pay", les paiements sont toujours dus même si un acheteur annule une cargaison en raison d'une demande inhabituellement faible.

"La demande est toujours là au bon prix. Je pense que les choses commencent à s'améliorer, mais c'est un marché volatile", a déclaré M. Singh.

Les prix mondiaux du GNL se sont détendus après avoir atteint des sommets au cours du second semestre de 2022, dans un contexte de stocks abondants en Asie du Nord et en Europe.