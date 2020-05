Adaptation des entreprises au confinement : l'apport de l'analyse textuelle

Pour apprécier la qualité de nos indicateurs, nous recoupons quatre d'entre eux avec ceux issus de l'enquête Activité et conditions d'emploi de la main-d'œuvre menée par la Dares du 1 er au 13 avril (ACEMO Covid-19) : le recours à l'activité partielle, le télétravail, les congés et les absences diverses. Sur le graphique 2, chaque point représente un des secteurs agrégés de la Nomenclature d'activités française (NAF, 17 secteurs). Les niveaux constatés dans l'ACEMO (en ordonnée) sont quasi-systématiquement supérieurs à ceux de notre indicateur (en abscisse). Outre les différences de méthodologie (les chiffres de l'ACEMO désignent un pourcentage de salariés, et non une proportion d'entreprises, et le champ enquêté est plus large que celui de l'EMC), cette sous-estimation découle vraisemblablement du fait que notre indicateur ne capte que les expressions spontanées des responsables d'entreprise.

Note : La classe 1 se caractérise par un faible taux de fermetures et un fort taux d'absences, la classe 2 par un recours accru au télétravail et une activité partielle élevée, la dernière par des fermetures importantes et une activité en recul marqué.

Graphique 2 : Comparaisons des indicateurs EMC et ACEMO Covid Source : Enquêtes EMC (Banque de France) et ACEMO Covid (Dares)

Ce réseau (graphique 3) se caractérise par une structure en deux blocs, autour d'un nœud central commun. À gauche, figure le bloc des thématiques relevant des dispositifs gouvernementaux (activité partielle, report de charges et prêt garanti par l'état) toutes positivement corrélées deux à deux. À droite, celui des thématiques relevant de l'organisation de l'entreprise : fermetures de sites et activité partielle, corrélées positivement entre elles ; mais négativement corrélées au recours au télétravail et à l'absence des salariés (l'utilisation des congés apparaissant faiblement connectée au reste du réseau). Au centre, point unificateur et commun aux deux blocs, l'activité partielle, vue dans le bloc de gauche comme une aide gouvernementale, et dans celui de droite comme l'indice d'une sous-activité des salariés.

Graphique 3 : Réseau des corrélations entre les différentes variables Source : Enquête Mensuelle de Conjoncture (Banque de France)

Ces classes sont ensuite représentées de manière stylisée sur le premier plan factoriel d'une analyse en composantes principales menée sur les mêmes variables. L'axe horizontal constitue un score d'activité décroissante : il oppose donc les secteurs à fort taux de fermetures et d'activité partielle (à droite de l'axe, classe 3), et ceux ayant poursuivi leur activité soit par le télétravail, soit sur site, au prix d'une certaine absence des salariés (à gauche de l'axe, classes 1 et 2). L'axe vertical oppose quant à lui les deux modes d'activité : essentiellement sur site (en bas, classe 1), ou majoritairement en télétravail (en haut, classe 2).

Graphique 4 : Représentation des classes sur le premier plan factoriel Source : Enquête Mensuelle de Conjoncture (Banque de France)

Note : Le premier plan factoriel de l'analyse en composante principale restitue 82% de la dispersion du nuage. La proximité de deux secteurs traduit leur ressemblance du point de vue des 4 thématiques activité partielle, télétravail, fermetures et absences diverses.

Cette partition du plan factoriel éclaire les trois groupes de la classification. En bas à gauche, figurent les industries de première nécessité en période de confinement sanitaire (13 secteurs) : la pharmacie, l'agro-alimentaire (hors boulangerie industrielle), la chimie (hors hygiène-parfumerie) et, tiré par celles-ci, l'emballage papier, carton ou plastique. En haut à gauche, figurent les services dont l'exécution ne nécessite pas ou peu de contact physique, et ayant massivement recours au télétravail (14 secteurs) : activités informatiques, services juridiques et comptables, conseil en gestion, et, dans une moindre mesure, services d'architecture, d'ingénierie et techniques ou les études de marché et les services publicitaires.

Au milieu à droite, figure la très large majorité (71 secteurs) des activités n'ayant pu se poursuivre sur site, et dont la teneur se prête mal au télétravail. Cette classe, plus volumineuse, peut elle-même être ordonnée par gravité d'impact croissante de la gauche vers la droite. Autour du centre du graphique, figurent des activités moins gravement pénalisées par le confinement et à la frontière de la classe 1 (produits informatiques, transport de fret routier, hygiène-parfumerie) ou de la classe 2 (interim). Immédiatement à droite de l'axe, plus fortement affectés, figurent le reste de l'industrie (en particulier automobile, aéronautique), le bâtiment et les activités de spectacle. Enfin, à l'extrême droite, et les plus fortement impactés par le confinement en termes d'activité, les services à la personne : hôtels, restaurants, coiffeurs et location automobile.

Le graphique 1 fait apparaitre le lien entre les formes d'organisation des secteurs et les résultats publiés dans le point de conjoncture de début avril. Il montre que les différences d'organisation d'une classe à l'autre se traduisent bien par des écarts de niveau dans l'activité et la trésorerie.

C'est tout l'intérêt de l'analyse textuelle des commentaires libres : approfondir le diagnostic conjoncturel en apportant, à un niveau sectoriel fin, une information nouvelle sur les aménagements liés au confinement, au sein des entreprises.