Adieu Boucles d'or, bonjour volatilité-Barclays

PARIS, 17 mai (Reuters) - Les craintes entourant l'inflation ne vont pas disparaître et les investisseurs doivent se préparer à la poursuite de la volatilité autour de cette thématique, dit-on chez Barclays.

"La peur de l'inflation commence à menacer la mentalité Boucles d'or", écrivent les stratèges actions européennes de la banque britannique en faisant référence au jargon financier décrivant un environnement de marché caractérisé par une croissance faible et une inflation contenue.

Il est sain d'avoir des marchés moins complaisants, les bénéfices demeurent robustes et les replis des indices offrent des opportunités d'achat, selon eux.

"Avec la maturation de la reprise et la montée des incertitudes en matière de politique monétaire, les actions devront s'habituer à une volatilité macro plus élevée", lit-on dans la note.

Dans ce contexte, les experts de Barclays prônent une stratégie "barbell", c'est-à-dire une exposition à deux segments opposés d'une même classe d'actifs, en l'occurrence les cycliques et les défensives, avec une allocation privilégiant les titres décotés ("value").

La séquence de hausse des 12 derniers mois a été portée par la conjugaison de fortes perspectives de croissance et de politiques monétaires accommodantes, lit-on dans la note.

La reprise est désormais intégrée dans les cours et le retour de l'inflation pose la question d'un retrait progressif ("tapering") du soutien monétaire, toujours selon l'équipe de Barclays.

"L'avenir dira si le rebond de l'inflation est passager ou durable mais il met en question la réponse des banques centrales à ce scénario", lit-on dans la note.

"Ce débat autour du tapering devrait persister au cours du second semestre. Tôt ou tard, une croissance plus forte et la hausse de l'inflation pourraient contraindre les décideurs monétaires à commencer à réduire la liquidité, ou au moins à être plus explicites sur leur mode de réaction."

