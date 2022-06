Adjoint de la banque centrale indienne : les hausses de taux sont le seul moyen de juguler l'inflation - procès-verbal

Le comité de politique monétaire (MPC) de l'Inde a relevé les taux de 50 points de base au début du mois, après une augmentation de 40 points de base en mai, afin d'éviter que la pression inflationniste croissante ne devienne généralisée.

"Pour donner le temps à l'offre de réagir, l'instrument brutal de la politique monétaire doit être déployé - il n'y a pas d'autre recours à ce stade", a déclaré Patra dans son compte-rendu écrit publié mercredi.

"Le fait que l'inflation reste élevée et s'étende indique qu'il y a une certaine demande qui est capable de se permettre ces prix élevés, peut-être en raison de dépenses de vengeance dans le cadre d'une réponse à une pandémie stressante", a-t-il ajouté.

L'inflation de détail a légèrement diminué en mai, après avoir touché un sommet de huit ans de 7,79 % en avril, mais est restée au-dessus de la bande de tolérance de la banque centrale pour un cinquième mois consécutif.

"L'objectif devrait être de porter le taux repo à une hauteur qui soit au moins supérieure à la prévision d'inflation à quatre trimestres, sachant que la politique monétaire fonctionne avec des décalages", a déclaré Patra.

La plupart des membres ont convenu de la nécessité de relever le taux repo, mais des inquiétudes ont été exprimées quant à l'impact sur la croissance.

"Il peut être important pour le gouvernement - à la fois le centre et les États - de mener à bien leurs plans d'investissement budgétisés et de travailler sur leurs leviers de politique anticyclique pour assurer un atterrissage en douceur de l'économie dans le cadre du resserrement monétaire visant à maîtriser l'inflation", a écrit Rajiv Ranjan, directeur exécutif de la RBI et membre du MPC.

Aditi Nayar, économiste en chef de l'agence de notation ICRA, a déclaré que les minutes suggèrent que les membres du MPC diffèrent dans leur inquiétude quant aux résultats futurs de l'inflation, à la manière de soutenir la croissance et dans leurs perspectives pour le taux repo maximal.

"Nous maintenons notre opinion selon laquelle, après des hausses supplémentaires du taux repo de 60 pb au cours des deux prochaines révisions, le MPC fera une pause pour évaluer l'impact du resserrement monétaire sur la croissance", a déclaré Nayar.

Patra a déclaré que l'inflation retombera en dessous de 6 % d'ici le quatrième trimestre de 2022/23 et devrait se modérer à 4 % en 2023/24.

"Si l'inflation globale commence à baisser au cours du second semestre, l'objectif de porter le taux directeur au-dessus du niveau de l'inflation future sera atteint plus tôt que prévu, offrant ainsi un espace pour faire une pause et se reconfigurer", a-t-il ajouté.