Adocia : annonce que le tribunal arbitral de l'Association Américaine d'Arbitrage a rejeté toutes les demandes lors de la deuxième phase de la procédure d'arbitrage engagée à l'encontre d'Eli Lilly

Regulatory News:

Adocia (Paris:ADOC) (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), la société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques, annonce aujourd’hui que le Tribunal de l’Association Américaine d’Arbitrage (« le Tribunal ») en charge de la procédure d’arbitrage engagée par Adocia à l’encontre de Eli Lilly & Company (« Lilly ») a rejeté les demandes des deux parties dans la deuxième phase, finale, de la procédure d’arbitrage en cours entre Adocia et Lilly. Adocia avait soumis des demandes contre Lilly relatives au détournement et à l’utilisation abusive de son information confidentielle et de ses découvertes. Lilly avait subséquemment soumis des contre-demandes, alléguant qu’Adocia avait dissimulé les découvertes et l’information confidentielle figurant dans les demandes d’Adocia.

« Nous sommes extrêmement surpris et déçus par la décision du Tribunal, qui a rejeté nos demandes. Cependant, nous pensons qu’il était de notre responsabilité de défendre les droits de notre Société et de ses actionnaires. » a commenté Gérard Soula, Président Directeur Général d’Adocia. « Nous restons confiants dans la valeur de notre solide portefeuille de produits. Notre situation financière est stable, et bénéficiera du montant qui nous a été attribué lors de la première phase de l’arbitrage. Elle nous permet de poursuivre le développement de nos produits, y compris ceux en collaboration avec notre partenaire Tonghua Dongbao. »

Cette décision n’impacte pas la première décision positive du Tribunal, annoncée en août 2018, qui avait accordé à Adocia 11,6 millions de dollars de dommages, plus des intérêts, en compensation d’un paiement d’étape contractuel contesté par Lilly.

Adocia organisera une conférence téléphonique pour répondre aux questions des investisseurs le 23 août 2019.

23 Août 2019 à 18h00 (CEST) – Conférence téléphonique en français ID 2507797 Numéro à composer en France : 0033 (0)805081488 23 August 2019 at 6:30 pm (CEST) – Conference call in English ID 4594976 Participant Toll-Free Dial-In Number (United States): 001 (833) 251-7256 Participant International Dial-In Number (United States): 001 (270) 215-9920 Vous retrouverez l’ensemble des numéros d’appel sur : www.adocia.com

Les membres de l’équipe de direction suivants conduiront cette conférence :

Gérard Soula, Président Directeur Général

Président Directeur Général Olivier Soula, Directeur Général Délégué et Directeur R&D

Directeur Général Délégué et Directeur R&D Valérie Danaguezian, Directeur Financier

Directeur Financier Rémi Soula, Directeur Business Development & Affaires Juridiques

A propos d’Adocia

Adocia est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides thérapeutiques déjà approuvés pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques. Dans le domaine du diabète, le portefeuille de produits injectables d’Adocia est l’un des plus larges et des plus différenciés de l’industrie et comprend six produits en phase clinique. Adocia a également étendu son portefeuille au développement de traitements pour l’obésité et le syndrome du grêle court.

La plateforme technologique brevetée BioChaperone® vise à améliorer l’efficacité et/ou la sécurité des protéines thérapeutiques tout en facilitant leur utilisation par les patients. Adocia adapte BioChaperone à chaque protéine pour une application donnée. Le pipeline clinique d’Adocia comprend cinq formulations innovantes d’insuline pour le traitement du diabète : deux formulations ultra-rapides d’insuline analogue lispro (BioChaperone Lispro U100 et U200), une combinaison d’insuline lente glargine et de l’insuline à action rapide lispro (BioChaperone Combo), une combinaison d'insuline prandiale avec l’analogue d'amyline pramlintide (ADO09) et une formulation à action rapide d’insuline humaine (HinsBet U100). Il inclut également une formulation aqueuse de glucagon humain (BioChaperone Glucagon) pour le traitement de l’hypoglycémie. Le pipeline préclinique d’Adocia comprend des combinaisons d’insuline glargine avec des agonistes du récepteur au GLP- 1 (BioChaperone® Glargine GLP-1) pour le traitement du diabète, une combinaison prête à l’emploi de glucagon et d’un agoniste du récepteur au GLP-1 (BioChaperone Glucagon GLP-1) pour le traitement de l’obésité et une formulation aqueuse prête à l’emploi de teduglutide (BioChaperone Teduglutide) pour le traitement du syndrome du grêle court.

En 2018, Adocia et le leader chinois de l’insuline Tonghua Dongbao ont conclu une alliance stratégique. En avril 2018, Adocia a accordé à Tonghua Dongbao deux licences pour le développement et la commercialisation de BioChaperone Lispro et de BioChaperone Combo en Chine et dans d’autres territoires d’Asie et du Moyen-Orient. Les licences incluaient un paiement initial de 50 millions de dollars, des paiements d’étape de développement pouvant atteindre 85 millions de dollars et des redevances à deux chiffres sur les ventes. En juin 2018, Tonghua Dongbao a convenu de produire et d’approvisionner Adocia en ingrédients pharmaceutiques insuline lispro et en insuline glargine dans le monde entier, à l’exception de la Chine, pour soutenir le développement du portefeuille d’Adocia sur ces territoires.

Adocia a pour but de délivrer “Des médicaments innovants pour tous, partout.”

Pour en savoir plus sur Adocia, rendez-nous visite sur www.adocia.com

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Adocia et à ses activités. Adocia estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de référence d’Adocia déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 12 avril 2019 et disponible sur le site Internet d’Adocia (www.adocia.com), et notamment aux incertitudes inhérentes à la recherche et développement, aux futures données cliniques et analyses et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Adocia est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d’Adocia ou qu’Adocia ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d’Adocia diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions d’Adocia dans un quelconque pays.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190822005746/fr/