Adocia : se dote de moyens financiers supplémentaires pour accélérer sa croissance

Adocia (Paris:ADOC) (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), la société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques, annonce aujourd’hui l’obtention d’une ligne de financement complémentaire auprès d’IPF Partners pour financer sa croissance.

Cette ligne de financement porte sur l’émission, en deux tranches égales, d’un emprunt obligataire d’un montant total de 15 millions d’euros. La première tranche, d’un montant de 7,5 millions d’euros, a été souscrite le 11 octobre 2019, à la signature du contrat. Adocia se réserve la possibilité de souscrire la seconde tranche d’ici la fin de l’année 2019.

La position de trésorerie d’Adocia à date, après tirage de la première tranche s’élève à plus de 39 millions d’euros.

« Nous nous félicitons de la mise en place de cet outil de financement, qui va nous permettre, dans les dix-huit prochains mois, d’une part d’accélérer le développement de M1Pram (ADO09) ,notre combinaison de pramlintide et d’insuline prandiale, dont les premiers résultats cliniques sont très prometteurs et d’autre part de faire entrer en étude clinique un ou deux projets dont les résultats précliniques se sont avérés très encourageants.» commente Gérard Soula, président directeur général d’Adocia. « Bien évidemment, nous poursuivons avec détermination nos efforts pour licencier au plus vite nos produits les plus avancés : BioChaperone Lispro, BioChaperone Combo et BioChaperone Glucagon.”

Modalités de l’émission des obligations et des bons de souscription attachés

Le conseil d’administration de la Société réuni le 3 octobre 2019, faisant usage de la délégation qui lui a été consentie par la dix-neuvième résolution de l’assemblée générale du 16 mai 2019 conformément à l’article L. 225-138 du code de commerce,

a approuvé la mise en place de l’emprunt obligataire moyennant l’émission de 15 000 000 obligations (les « Obligations ») à chacune desquelles est attaché un bon de souscription d’actions (les « BSA » et, avec les Obligations, les « OBSA »), avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit du fonds IPF Fund II SCA, SICAV FIAR qui répond aux caractéristiques déterminées par l’assemblée générale, et

Le directeur général, faisant usage de cette subdélégation, a décidé le 11 octobre 2019 l’émission de la première tranche d’OBSA représentant un montant global de 7 500 000 euros moyennant l’émission, au prix de 1 euro l’une, de 7 500 000 OBSA.

Le nombre d’actions ordinaires susceptibles de résulter de l’exercice de la totalité des BSA représente moins de 20% du capital de la Société, celle-ci n’ayant pas procédé à d’autres émissions au cours des 12 derniers mois. A ce titre, aucun prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers n’est requis.

Principales caractéristiques des OBSA

Les principales caractéristiques des Obligations sont les suivantes :

Montant de l’émission : Tranche A : 7 500 000 euros ; Tranche B : 7 500 000 euros.

Valeur nominale unitaire initiale : 1 euro par Obligation.

Date d’émission : Tranche A : le 11 octobre 2019; Tranche B : au plus tard le 31 décembre 2019

Maturité : 20 trimestres après la date d’émission de chacune des tranches.

Intérêt : EURIBOR + 8% (Cash margin) +3% (PIK margin).

Différé de 12 mois de remboursement du capital.

Remboursement anticipé possible à tout moment, sous réserve de paiement de pénalités.

Garanties : mise en place de suretés usuelles au profit de la masse des obligataires.

Cessibilité : libre au profit de tout fonds ou institution financière, à l’exclusion de tout concurrent de la Société ou fonds gérant ou ayant investi dans un concurrent de la Société.

Les principales caractéristiques des BSA sont les suivantes :

Nombre de BSA : 7 500 000 au titre de la Tranche A et 7 500 000 au titre de la Tranche B.

Prix d’exercice : 8,57 euros, étant précisé que, dans l’hypothèse d’émission par la Société de nouvelles actions (hors intéressement des salariés et dirigeants) à un prix inférieur à ce montant pendant la durée d’exercice des BSA, leur prix d’exercice sera ramené à 95% du plus faible desdits prix d’émission.

Nombre d’actions susceptibles d’être émises sur exercice des BSA : 131 271 actions ordinaires représentant 1,89% du capital social de la Société à la date du présent communiqué, au titre de chaque tranche 1 .

. Période d’exercice : en totalité ou en partie, pour un prix d’exercice total minimum de 100 000 euros, en une ou plusieurs fois, à tout moment à compter de leur date d’émission jusqu’au 10 octobre 2026.

Cotation des BSA : les BSA ne seront pas cotés mais seront détachables à tout moment des OBSA et, à compter de cette date, librement cessibles dans les mêmes conditions que les Obligations.

Utilisation des fonds levés

La Société prévoit d’utiliser les fonds levés afin de financer le développement de ses activités et en particulier d’initier des études cliniques.

A propos d’Adocia

Adocia est une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de formulations innovantes de protéines et de peptides thérapeutiques déjà approuvés pour le traitement du diabète et d’autres maladies métaboliques. Dans le domaine du diabète, le portefeuille de produits injectables d’Adocia est l’un des plus larges et des plus différenciés de l’industrie. Il comprend six produits en phase clinique. Adocia a également étendu son portefeuille au développement de traitements pour l’obésité et le syndrome du grêle court.

La plateforme technologique brevetée BioChaperone® vise à améliorer l’efficacité et/ou la sécurité des protéines thérapeutiques tout en facilitant leur utilisation par les patients. Adocia adapte BioChaperone à chaque protéine pour une application donnée. Le pipeline clinique d’Adocia comprend cinq formulations innovantes d’insuline pour le traitement du diabète : deux formulations ultra-rapides d’insuline analogue lispro (BioChaperone Lispro U100 et U200), une combinaison d’insuline lente glargine et de l’insuline à action rapide lispro (BioChaperone Combo), une combinaison d'insuline prandiale avec l’analogue d'amyline pramlintide (M1 pram - ADO09) et une formulation à action rapide d’insuline humaine (HinsBet U100). Il inclut également une formulation aqueuse de glucagon humain (BioChaperone Glucagon) pour le traitement de l’hypoglycémie. Le pipeline préclinique d’Adocia comprend des combinaisons d’insuline glargine avec des agonistes du récepteur au GLP- 1 (BioChaperone® Glargine GLP-1) pour le traitement du diabète, une combinaison prête à l’emploi de glucagon et d’un agoniste du récepteur au GLP-1 (BioChaperone Glucagon GLP-1) pour le traitement de l’obésité et une formulation aqueuse prête à l’emploi de teduglutide (BioChaperone Teduglutide) pour le traitement du syndrome du grêle court.

En 2018, Adocia et le leader chinois de l’insuline Tonghua Dongbao ont conclu une alliance stratégique. En avril 2018, Adocia a accordé à Tonghua Dongbao deux licences pour le développement et la commercialisation de BioChaperone Lispro et de BioChaperone Combo en Chine et dans d’autres territoires d’Asie et du Moyen-Orient. Les licences incluaient un paiement initial de 50 millions de dollars, des paiements d’étape de développement pouvant atteindre 85 millions de dollars et des redevances à deux chiffres sur les ventes. En juin 2018, Tonghua Dongbao a convenu de produire et d’approvisionner Adocia en ingrédients pharmaceutiques insuline lispro et en insuline glargine dans le monde entier, à l’exception de la Chine, pour soutenir le développement du portefeuille d’Adocia sur ces territoires.

Adocia a pour but de délivrer “Des médicaments innovants pour tous, partout.”

Pour en savoir plus sur Adocia, rendez-nous visite sur www.adocia.com

A propos d’IPF Partners

IPF Partners est un leader du financement alternatif, focalisé sur le secteur de la santé, avec plus de 200 millions d’euros en gestion. IPF investit directement dans des sociétés émergentes en pharma/biotech, santé digitale, medtech et diagnostic. Fondé en 2011 par une équipe expérimentée et pluridisciplinaire qui combine plus de 50 ans d’expérience en finance et investissement et plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la santé, IPF fournit des solutions de financement à moyen terme sur mesure. Pour plus d’information, visitez www.ipfpartners.com.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Adocia et à ses activités. Adocia estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de référence d’Adocia déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 12 avril 2019 et disponible sur le site Internet d’Adocia (www.adocia.com), et notamment aux incertitudes inhérentes à la recherche et développement, aux futures données cliniques et analyses et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Adocia est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d’Adocia ou qu’Adocia ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d’Adocia diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions d’Adocia dans un quelconque pays.

1 hors ajustement éventuel du prix d’exercice des BSA dans les conditions susvisées.

