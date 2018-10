Adoha Assurances lance une nouvelle offre dédiée aux jeunes kinés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l’occasion du Salon Rééduca 2018, Adoha Assurances a lancé une nouvelle offre pour les jeunes diplômés et kinésithérapeutes de moins de 29 ans. Le contrat « Jeunes Kinés » propose des garanties adaptées au début de carrière et aux périodes d’assistanat et de remplacement. Il se compose d’un socle permanent (complémentaire santé / capital invalidité perte de profession et décès) et de garanties à la demande (responsabilité civile professionnelle / indemnité journalière en cas d’arrêt de travail temporaire). Sur le principe du « Pay for use », l’assuré ne cotise que quand il exerce.