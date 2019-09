Adria Airlines dépose le bilan, fin des vols entre Zurich et Lugano

Zurich (awp) - La compagnie aérienne Adria Airways, qui assurait des vols entre Zurich et Lugano pour le compte de Swiss, a déposé le bilan lundi en raison de l'insolvabilité de la société. Swiss a confirmé l'annulation de tous les vols entre les deux villes suisses et réfléchit à une alternative ferroviaire, semblable à celle entre Zurich et Bâle.

"Adria Airways a déposé une demande d'ouverture de procédure de faillite" auprès du tribunal de commerce de Kranj, en Slovénie, qui a trois jours pour statuer, selon le communiqué diffusé sur le site de la compagnie aérienne. Tous les vols sont en conséquence annulés.

Mercredi dernier, la direction de l'aviation civile slovène (CAA) avait donné à la compagnie une semaine pour présenter un plan de restructuration financière, dernière chance avant sa mise en faillite. L'État slovène a vendu Adria Airways en 2016 au fonds d'investissement allemand 4K, basé à Munich. après y avoir injecté 50 millions d'euros. Mais la compagnie aux 500 employés a continué à perdre de l'argent.

Swiss mise sur le train pour la liaison Zurich-Lugano

Dans un communiqué séparé, Swiss a indiqué qu'elle devait "annuler tous les vols de et vers Lugano". Environ 10'000 passagers sont concernés par ce grounding. Il seront informés par SMS et priés de prendre le train pour relier les deux villes ou de passer par l'aéroport de Milan. Swiss s'engage à fournir des bons ferroviaires ou à rembourser les billets.

La compagnie aérienne dit porter son attention sur une liaison équivalente en train. "Dans l'optique de l'ouverture du tunnel du Ceneri l'année prochaine, Swiss entretient des contacts étroits avec les CFF depuis un certain temps. Il seront intensifiés afin d'assurer le plus rapidement possible une liaison fiable et confortable pour nos passagers entre Lugano et Zurich", analogue à la navette entre la gare de Bâle CFF et l'aéroport de Zurich.

En août, le directeur général (CEO) de Swiss, Thomas Klühr, indiquait à propos de la ligne entre Zurich et Lugano, que si une alternative ferroviaire rapide devait se présenter, Swiss examinerait la question "en temps voulu". "Le train entre Bâle et Zurich fonctionne très bien. On pourrait imaginer une solution semblable avec le Tessin", avait précisé M. Klühr.

La direction de l'escale luganaise, contactée par AWP, n'était pas disponible pour réagir. Cette liaison permettait de relier le Tessin au hub zurichois et à ses destinations internationales. Les seules autres destinations saisonnières sont l'île d'Elbe et Losinj en Croatie.

La compagnie slovène assurait la desserte entre Lugano et Zurich pour le compte de Swiss depuis quasiment un an. Le transporteur à croix blanche l'avait choisie pour remplacer Austrian Airlines. Fondée en 1961, elle était depuis 2004 membre du réseau Star Alliance, comme Lufthansa et Swiss.

Plusieurs autres compagnies européennes connaissent de graves turbulences actuellement, à l'image des françaises XL Airways, en redressement judiciaire et qui a interrompu ses vols ou d'Aigle Azur, qui a cessé ses activités.

ck/rp