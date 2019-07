Aduno Holding SA cède cashgate à Cembra Money Bank

Aduno Holding a signé un accord avec Cembra Money Bank sur la vente de 100 % des actions de cashgate SA, qui regroupe les activités de crédit à la consommation du Groupe Aduno. Avec l'acquisition de cashgate, Cembra Money Bank reprend également les collaborateurs de cashgate SA et remplace intégralement le financement externe existant des activités de cashgate. La transaction est soumise aux conditions habituelles et devrait être conclue au troisième trimestre de 2019 (closing). Le prix d'achat s'élève à CHF 277 millions.

Zurich, le 1er juillet 2019 - Avec cet accord, le Groupe Aduno franchit une nouvelle étape dans la mise en œuvre de sa stratégie d'expansion et de recentrage sur ses activités principales. En 2017, Aduno SA avait été cédée à SIX Group avec ses activités d'acquisition et de terminaux. En 2018, le Groupe Aduno avait ensuite acquis l'activité de cartes clients de Manor sous l'égide d'Accarda SA. Pour le groupe, l'acquisition d'Accarda était une étape importante dans la mise en œuvre de sa stratégie visant à devenir un des principaux prestataires sur le marché suisse des cartes de crédit.

Sise à Zurich-Altstetten, Cembra Money Bank est l'un des principaux prestataires suisses de produits et services de crédit à la consommation. Forte d'un effectif de plus de 800 personnes en Suisse, elle est cotée à la Bourse suisse depuis novembre 2013.

«Le Groupe Aduno et Cembra Money Bank concentrent leurs activités sur le marché suisse », explique Pascal Niquille, président du conseil d'administration du Groupe Aduno. «De ce fait, les deux entreprises connaissent bien la situation en Suisse et défendent les valeurs culturelles de notre pays. L'accord que nous avons signé permet au Groupe Aduno de poursuivre sa stratégie de recentrage de manière conséquente. Dans le même temps, chez Cembra Money Bank, nous avons l'assurance que les collaborateurs qui nous quittent travailleront pour une entreprise dotée d'une culture comparable qui tient ses collaborateurs en haute estime. Pour moi, cela montre clairement que chacun y trouve son compte, car toutes les parties bénéficient de cet accord.»

Robert Oudmayer, Chief Executive Officer de Cembra Money Bank, déclare: «La reprise de cashgate SA s'inscrit dans le droit fil de notre stratégie de croissance. Grâce à cette acquisition, nous renforçons notre présence sur le marché des produits de crédit à la consommation et notre position de prestataire indépendant de financement automobile. Nous sommes par ailleurs heureux de pouvoir donner au cœur de métier de Cembra une orientation numérique plus marquée grâce à l'équipe bien rodée de cashgate.»