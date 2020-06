Aduno désigne Reto Gross à la tête de Viseca Card Services II

Zurich (awp) - Le prestataire de services de paiement sans numéraire Aduno a annoncé mercredi la nomination de Reto Gross à la tête de sa future société d'émission provisoirement inscrite au registre du commerce sous la raison sociale Viseca Card Services II.

"A compter du 1er octobre 2020, les activités de cartes de Viseca seront réparties entre deux sociétés distinctes: l'une sera spécialisée dans l'émission, et l'autre dans le traitement", explique Aduno dans un communiqué.

La première sera chargée de la gestion des portefeuilles de cartes, alors que la seconde proposera des prestations aux banques clientes souhaitant émettre elles-mêmes des cartes.

"Le fait de diviser Viseca en une société chargée de l'émission et une autre spécialisée dans le traitement constitue pour nous une étape stratégique importante", a déclaré Max Schönholzer, directeur général (CEO) du groupe Aduno, cité dans le communiqué.

En charge des services financiers de SPS/Worldline pour les marchés suisse, autrichien et l'Europe de l'Est, Reto Gross dispose d'une "grande expérience du marché suisse des paiements", ayant officié notamment pour SIX Payment Services, Netcetera et Swisscard.

buc/vj