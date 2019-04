Aduno: le chiffre d'affaires a dépassé les 500 millions en 2018

Zurich (awp) - Le spécialiste du paiement sans numéraire Aduno a vu son bénéfice net en 2018 se contracter de 44,5% à 106,4 millions de francs suisses. Les ventes et les acquisitions de sociétés ont constitué des événements exceptionnels non récurrents et pénalisé le résultat. Suivant le mouvement inverse, le chiffre d'affaires a bondi de 12% et dépassé le demi-milliard, à 514,9 millions de francs suisses.

Le résultat opérationnel a poursuivi sa tendance à la baisse (-8,7%), s'établissant à 93,8 millions, apprend-on par voie de communiqué vendredi. La hausse des charges d'exploitation, en particulier les frais de personnel, en est à l'origine.

"L'acquisition d'Accarda en 2018, avec ses quelque 600'000 titulaires de carte de Manor, a marqué un jalon important pour le Groupe Aduno", a commenté Pascal Niquille, le président du conseil d'administration d'Aduno cité dans le communiqué.

Le total du bilan du Groupe Aduno s'élevait à 2,7 millions au 31 décembre 2018, soit une solide progression de 24% par rapport à 2017, tandis que les fonds propres baissaient de 4,6% 769.9 millions de francs suisses.

Les deux divisions Payment et Consumer Finance ont poursuivi leur solide croissance.

Fin 2018, le Groupe Aduno employait 912 personnes (équivalents temps plein), contre 717 à fin 2017. L'acquisition d'Accarda a contribué à cette hausse.

En 2019, Aduno entend accompagner la transition de ses clients vers l'avenir numérique et mobile, sans donner plus d'indications chiffrées.

maj/op