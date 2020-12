Advenis REIM : acquisition de 3 immeubles de bureaux en Espagne pour le compte de la SCPI Elialys

Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM) a annoncé l’acquisition de 3 actifs immobiliers à Barcelone pour un montant total de 10,68 millions d’euros pour le compte de la SCPI Elialys. « Ces nouvelles acquisitions sont en ligne avec la stratégie d’investissement de la SCPI qui cible l’immobilier tertiaire des villes espagnoles à fort potentiel économique », a expliqué Advenis.



Les trois actifs immobiliers de bureaux sont des immeubles indépendants, construits entre 1996 et 2000, qui totalisent une surface de 5 546 mètres carrés, ainsi que 93 places de parking privées et sécurisés.



Le taux d'occupation des bureaux est de 100 % avec un total de 25 locataires solides, appartenant au secteur industriel (Sauter Ibérica), pharmaceutique (Thermo Fisher) ou encore de la construction (OHL), dont la durée moyenne des baux est de 4 ans.



Situés dans le centre d'affaires du Citypark Cornellà, au Sud-Ouest de Barcelone, les immeubles bénéficient d'une localisation attractive, proche de l'aéroport, du centre-ville et à 10 minutes à pied du métro. Ils sont proches du " World Trade Center " de Barcelone (WTCB), où se trouvent de nombreuses sociétés internationales.



Enfin, de nombreux projets de développement sont en cours à proximité, tant en termes d'immobilier tertiaire que d'habitation, avec pour effet de renforcer le dynamisme du quartier dans les années à venir.