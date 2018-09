Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La SCPI Eurovalys, gérée par la société de gestion Advenis Real Estate Investment Management (REIM) et investie principalement en Allemagne, annonce un nouvel investissement à Munich pour un montant de 59 millions d’euros acte en main. La SCPI Eurovalys vient d’acquérir son neuvième actif. L’immeuble est situé au sud-est de Munich, en face de l’université et à proximité des sièges sociaux des sociétés Infineon et Siemens.L'ensemble immobilier se compose de 8 bâtiments, construits en 2002 et entièrement rénovés entre 2011 et 2015. La surface locative totale est de 26 372 mètres carrés dont 19 847 mètres carrés de bureaux et 4 802 mètres carrés de laboratoires, ainsi que 389 places de parkings dont 374 places en sous-sol et 15 places en extérieur. L'immeuble comprend également un restaurant d'entreprise.L'ensemble immobilier est loué à 4 locataires dont 64% par la société Intel, leader mondial du secteur informatique. Ces locataires sont notés équivalents AAA chez Standard & Poors.