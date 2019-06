Advenis (REIM) : nouvelle acquisition en Allemagne pour la SCPI Eurovalys

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La SCPI Eurovalys, gérée par la société de gestion Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM) et investie principalement en Allemagne, a annoncé un nouvel investissement près de Düsseldorf pour un montant de plus de 15,6 millions d’euros hors droits. L’actif se situe à Ratingen près de Düsseldorf, capitale du Land de Rhénanie du Nord Westphalie qui compte plus de 11 millions d’habitants. L’acquisition consiste en un ensemble immobilier à usage principal de bureaux, construit en 2007 et parfaitement entretenu.La surface locative totale est de 6 769 m² et dispose de 54 places de parkings. L'immeuble est loué à 80 % à 7 sociétés avec des baux fermes d'une durée résiduelle de 5 ans.Cette opération s'inscrit dans la continuité des investissements réalisés par la SCPI Eurovalys depuis sa création afin de constituer à ce jour un portefeuille total de 11 actifs, tous situés dans des emplacements " core "." Avec cette acquisition, nous maintenons notre rythme d'investissement dans les grandes métropoles allemandes avec des actifs Core+ qui nous permettrons de dégager une bonne rentabilité pour nos associés ", commente Jean-François Chaury, directeur général d'Advenis REIM.