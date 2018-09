Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La société de gestion de portefeuille Advenis Real Estate Investment Management (REIM) a obtenu l’agrément de l’AMF le 29 juin dernier. Advenis REIM gère une gamme complète de Sociétés Civiles de Placements Immobiliers (SCPI). Les SCPI gérées sont à vocation fiscale ou d’entreprise à destination d’une clientèle à la fois privée et institutionnelle. Advenis REIM assure la gestion des SCPI à la suite d'Advenis Investment Managers (AIM), cette dernière se recentrant sur l'activité de gestion de produits financiers.Pour apporter des solutions efficaces aux investisseurs et répondre à leurs besoins patrimoniaux, Advenis REIM conçoit des véhicules d'investissement innovants, à l'image de la SCPI Renovalys Patrimoine, première SCPI Monuments Historiques créée en 2016.Le savoir-faire d'Advenis REIM s'appuie sur des experts issus de l'ensemble des métiers de l'immobilier, dont certains possèdent plus de 20 ans d'expérience en gestion d'actifs, property management ou encore en distribution. Cette expertise pluridisciplinaire permet à Advenis REIM d'être présent sur des marchés très différents, comme l'immobilier ancien résidentiel en France ou l'immobilier tertiaire en Allemagne.