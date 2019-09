Advenis cède sa participation dans C-Quadrat Asset Management France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Advenis et C-Quadrat Luxembourg ont conclu un contrat en vue de la cession par la première à la seconde des 49% du capital et des droits de vote qu’elle détient dans le capital de la société C-Quadrat Asset Management France. Cette opération qui s’inscrit dans le cadre du recentrage du Groupe Advenis sur ses activités «cœurs» de l’immobilier et de la distribution, sera réalisée sous condition suspensive de l’obtention de l’autorisation préalable requise de l’Autorité des Marchés Financiers.