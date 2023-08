Advent International a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans la marque de mode australienne Zimmermann auprès de la famille fondatrice et du fonds italien Style Capital, a annoncé mardi la société de capital-investissement.

L'investissement d'Advent, dont les conditions financières n'ont pas été divulguées, permettra à Zimmermann d'accélérer son expansion à l'étranger, notamment en Asie et au Moyen-Orient, et de renforcer son réseau de distribution, y compris l'offre numérique.

Fondée à Sydney en 1991 par les sœurs Nicky et Simone Zimmermann, la marque s'est développée au cours des trois dernières décennies et a acquis une renommée internationale pour ses maillots de bain de luxe et ses élégants imprimés floraux rappelant les natures mortes.

Outre la vente de ses vêtements par l'intermédiaire de grands détaillants de luxe dans le monde entier, Zimmermann gère un réseau de 58 boutiques monomarques en Australie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe et en Chine. L'entreprise est également présente sur son propre site web.

Le commerce de détail et les biens de consommation sont deux des secteurs ciblés par Advent, dont le portefeuille d'entreprises comprend le fabricant de vêtements de sport Lululemon, les marques de parfums Parfums de Marly et Initio Parfums Privés, le détaillant de produits de beauté Douglas et les marques de maquillage bareMinerals, BUXOM et Laura Mercier.