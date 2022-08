Advent veut vendre sa participation dans Bioduro et vise une valorisation de plus d'un milliard de dollars - sources

Advent, dont le siège est à Boston, a demandé à JPMorgan de la conseiller sur la vente potentielle de sa participation, ont déclaré deux de ces personnes, ajoutant que la banque avait contacté des acheteurs potentiels pour évaluer leur intérêt.

Un processus de vente officiel pourrait toutefois ne pas être lancé avant l'année prochaine, a déclaré l'une de ces deux sources.

Bioduro-Sundia opère aux États-Unis et en Chine, avec plus de 2 000 employés et 10 installations, fournissant des services de sous-traitance de recherche, de développement et de fabrication, selon le site Web d'Advent.

Advent cherche à vendre sa participation dans Bioduro-Sundia à une valorisation de l'entreprise de plus de 20 fois les bénéfices annuels avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, a déclaré la deuxième source. L'évaluation serait supérieure à 1 milliard de dollars, a précisé cette personne.

Le vendeur pourrait chercher à obtenir une évaluation aussi élevée que 1,5 milliard de dollars, a déclaré la troisième source.

Toutes les sources ont refusé d'être identifiées, car les informations sont confidentielles. Advent, Bioduro-Sundia et JPMorgan ont refusé de faire des commentaires.

Advent a acheté une participation majoritaire dans Bioduro, basée à San Diego, en Californie, en 2019 et, un an plus tard, a fusionné la société avec son homologue Sundia. Les détails financiers de ces deux transactions n'ont pas été divulgués, pas plus que la taille exacte de la participation d'Advent.

Bioduro-Sundia a fourni des services de recherche sur les médicaments à de grandes entreprises pharmaceutiques en Chine, notamment Shanghai Fosun Pharmaceutical Group et InnoCare Pharma, indique Bioduro-Sundia sur son site Web.

Elle a également travaillé avec Pfizer pour développer un composé de fabrication de médicaments appelé AISF, indique la société.