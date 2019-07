Advicenne : 12 juillet 2019 - Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse

Gilbert Dupont

Nîmes, 12 juillet 2019, 18h CEST : Au titre du contrat de liquidité confié par la société ADVICENNE

(EURONEXT : ADVIC) à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 28 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 18 798

Solde en espèces du compte de liquidité : 133 918,66 €

Au cours du 1e semestre 2019, il a été négocié un total de :

- Achat : 26 238 titres 284 007,56 € 413 transactions - Vente : 32 227 titres 348 463,19 € 407 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 24 712

Solde en espèces du compte de liquidité : 70 300,76 €

Depuis la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces du compte de liquidité : 400 000,00 €

A Propos d'Advicenne

Advicenne est une société biopharmaceutique qui développe des produits thérapeutiques adaptés à l'enfant et à l'adulte pour le traitement de maladies orphelines néphrologiques et neurologiques. Le produit le plus avancé de la Société est ADV7103, qui a obtenu des résultats positifs lors d'une étude pivot de Phase III, menée en Europe auprès d'enfants et d'adultes atteints d'acidose rénale tubulaire distale (ATRd). Un essai clinique pivot de Phase II/III aux Etats-Unis est prévu pour le deuxième semestre 2018. Advicenne prévoit de déposer le dossier centralisé d'autorisation de mise sur le marché européen au second semestre 2018 pour une commercialisation par Advicenne attendue à l'horizon 2020 en Europe et 2021 aux Etats-Unis. ADV7103 est également en cours de développement dans une seconde indication, la cystinurie, une tubulopathie rénale congénitale.