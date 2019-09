Advicenne : présente ses résultats financiers semestriels au 30 juin 2019 et confirme ses perspectives de développement

Regulatory News:

Advicenne (Paris:ADVIC) (BSE:ADVIC) (Euronext : ADVIC - FR0013296746), société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements innovants pour maladies orphelines, publie aujourd’hui ses résultats financiers semestriels au 30 juin 2019 et confirme ses perspectives de développement.

Principaux faits marquants du premier semestre 2019

Le 7 janvier, Advicenne a obtenu de l’agence de sante belge (FAMHP – Federal Agency for Medicines and Health Products) l’autorisation d’initier un essai clinique pivot de phase II/III (étude CORAL) avec son candidat médicament ADV7103 dans la cystinurie

Le 12 mars, la société a déposé auprès de l’Agence européenne des médicaments (EMA – European Medicines Agency) le dossier de demande de mise sur le marché de son produit phare ADV7103 dans l’acidose tubulaire rénale distale (ATRd)

Le 12 juin, Advicenne a annoncé le succès de la cotation de ses actions sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles

Le 13 juin, Advicenne a confirmé l’importance de la population affectée par l’ATRd et la cystinurie dans ses études de prévalence publiées lors de la conférence ISPOR qui s’est tenue à la Nouvelle Orléans (Etats-Unis)

Evénements post-clôture

Le 18 juillet, Advicenne a annoncé avoir obtenu un accord de financement de La Banque Européenne d’Investissement (BEI) pour 20 M€ en 3 tranches de 7,5, 5 et 7,5 M€ chacune

Le 30 août, Advicenne a annoncé l’inclusion de son premier patient dans l’étude clinique

ARENA-2 de phase II/III aux Etats-Unis, évaluant ADV7103 dans le traitement de l’ATRd

ARENA-2 de phase II/III aux Etats-Unis, évaluant ADV7103 dans le traitement de l’ATRd Le 4 septembre, la société a annoncé avoir sécurisé l’approvisionnement à long terme de son produit phare en signant un accord de production mondial pour ADV7103 avec la société Elaiapharm du groupe Lundbeck

Le 20 septembre, la société a annoncé un programme de présentation de 8 nouveaux posters sur son produit phare lors de plusieurs conférences internationales

Perspectives

Au second semestre 2019, la société poursuit son investissement dans la préparation de son déploiement industriel et commercial ainsi que dans ses études cliniques de phase III menées en Europe, au Canada et aux Etats-Unis

La société reste confiante quant à l’atteinte de ses objectifs de développement à court et moyen termes, tels que l’obtention d’une désignation de médicament orphelin (DMO) pour ADV7103 aux Etats-Unis ainsi que l’enrichissement de son portefeuille produits

Informations financières synthétiques au 30 juin 2019

Le Conseil d'Administration d'Advicenne s'est réuni le 23 septembre 2019, sous la présidence du Dr. Luc-André Granier, et a arrêté les états financiers semestriels au 30 juin 2019. Les travaux de revue ont été effectués par les Commissaires aux Comptes qui, après revue limitée, n’ont pas identifié d’anomalie comptable ou de présentation.

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT (K€) 30 juin 2019 30 juin 2018 Chiffre d'affaires 757 438 Revenu des partenariats - - Autres produits de l'activité 369 475 Produits des activités courantes 1 125 913 Charges opérationnelles -7 901 -4 887 Résultat opérationnel -6 776 -3 974 Résultat Net -6 806 -3 764 Résultat par action (€/action) -0,85 -0,47 Résultat dilué par action (€/action) -0,85 -0,47

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 s’élève à 757 K€, soit une hausse de 72,8% par rapport au 1er semestre 2018 qui provient essentiellement de la vente sous licence de médicaments dont le développement a été réalisé par une société tierce (Levidcen® et Likozam®), ainsi que des ventes sous autorisation temporaire d’utilisation (ATU) nominative d’ADV7103.

Les autres produits de l’activité correspondent principalement au crédit d'impôt recherche de 358 K€.

L'augmentation des coûts d'exploitation est principalement imputable aux investissements réalisés pour les essais cliniques d’ADV7103 dans l’ATRd aux Etats-Unis et dans la cystinurie en Europe. Cette augmentation est également liée aux préparatifs du lancement commercial d'ADV7103 en Europe.

BILAN (K€) 30 juin 2019 31 décembre 2018 Actifs non courants 1 655 254 Actifs courants 26 676 32 585 dont trésorerie et équivalents trésoreries 21 835 26 232 Total Actif 28 331 32 839 Total Capitaux Propres 23 005 29 394 Passifs non courants 1 376 321 dont Emprunts et dettes financières 1 191 172 Passifs courants 3 949 3 123 dont Emprunts et dettes financières 385 248 dont Fournisseurs 2 034 1 569 dont Autres passifs courants 1 529 1 306 Total passif 28 330 32 839

L’augmentation des actifs non courants, ainsi que l’augmentation des emprunts et dettes financières, d’un montant de 1,2 M€, résulte de l’application de la norme IFRS16 en comptabilisant l’ensemble des contrats de location au bilan. Cette augmentation n’a aucune incidence sur la trésorerie de la Société.

Au 30 juin 2019, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s’élevaient à 21,8 M€. Ces ressources, combinées à la ressource additionnelle non dilutive que constitue le prêt de 20 M€ signé avec la BEI début juillet procurent à Advicenne des moyens financiers nécessaires pour la poursuite de son développement.

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (K€) 30 juin 2019 30 juin 2018 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles -4 064 -3 629 dont Capacité d'autofinancement -6 328 -3 448 dont Variation BFR 2 264 -181 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements -282 -246 Flux de trésorerie liés aux activités de financement -52 659 dont Augmentation de capital 71 744 dont variation des emprunts & avances remboursables - - Variation de la trésorerie -4 397 -3 216 Trésorerie d'ouverture 26 232 36 183 Trésorerie de clôture 21 835 32 967

Au premier semestre 2019, les flux de trésorerie provenant des opérations ont été négatifs de 4,0 M€, en raison de la perte d'exploitation, partiellement compensés par le paiement d’étape de 3,0 M€ par Primex Pharmaceuticals.

« Nos résultats financiers au 30 juin 2019 sont conformes au plan que nous vous avions présenté lors de l’introduction en bourse d’Advicenne et nous avons su limiter notre consommation de trésorerie tout en poursuivant notre développement de manière dynamique, » a déclaré Paul Michalet, Directeur Général Délégué Finance et Administration d’Advicenne.

« Le premier semestre 2019 a été marqué par plusieurs réalisation stratégiques, telles que le dépôt d’une autorisation de mise sur le marché pour ADV7103 dans l’ATRd en Europe, notre cotation croisée sur le marché d’Euronext Bruxelles et, plus récemment, la sécurisation de la production industrielle d’ADV7103 avec notre partenaire historique Elaiapharm Lundbeck. Notre solide trésorerie nous permet d’appréhender sereinement les prochaines étapes de développement en ligne avec la stratégie de déploiement industriel et commercial d’Advicenne, » conclut le Dr. Luc-André Granier, PDG et co-fondateur d'Advicenne.

A Propos d’Advicenne

Advicenne (Euronext : ADVIC) est une société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements innovants pour maladies orphelines. Notre programme phare fait actuellement l'objet d'essais cliniques avancés dans deux maladies du rein.

En 2017, ADV7103 a obtenu la désignation de médicament orphelin par la Commission européenne dans le traitement de l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd), une maladie rénale rare qui survient lorsque les reins sont incapables d'éliminer efficacement l'accumulation des acides circulants dans le sang. Actuellement en essais cliniques de phase III pour cette indication en Europe, aux Etats-Unis et au Canada, ADV7103 rentre dans le cadre d’une procédure centralisée européenne pour sa demande de mise sur le marché.

En parallèle de la préparation du lancement commercial européen d’ADV7103 dans l’ATRd, Advicenne mène des essais dans le traitement de la cystinurie, une maladie génétique caractérisée par une accumulation de cystine dans les reins et la vessie. Les essais cliniques européens de phase II/III d'ADV7103 dans cette deuxième indication, ont récemment été étendus à la Belgique.

Chez Advicenne, nous nous engageons à innover aussi dans les domaines de la formulation et de la galénique. Nos travaux de recherches visent en particulier à développer des candidats médicaments sans goût et facile à administrer, sous forme de granules ou de comprimés de petite taille permettant un dosage adapté et personnalisé – parce que des traitements innovants pour les maladies rares devraient être accessibles aux patients de tous âges.

Basée à Nîmes, Advicenne est cotée sur Euronext Paris depuis 2017 et sur Euronext Bruxelles en 2019 en cotation croisée.

Déclarations prospectives - Advicenne

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction d’Advicenne estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait qu’elles sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d’Advicenne qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la mise sur le marché et à la commercialisation des médicaments développés par Advicenne ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Advicenne auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés dans le chapitre 4 « Facteurs de risque » du document de référence d’Advicenne enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers le 3 décembre 2018 sous le numéro R.18-073 et dans la section 8 de son rapport financier annuel publié le 30 avril 2019. Advicenne ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Les informations sur l’utilisation de candidats médicaments éventuellement présentées dans ce communiqué de presse se basent sur les résultats issus de nos études à l’heure de sa publication ; étant précisé qu’un candidat médicament est un produit n’ayant pas encore fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par une Agence de Santé.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190923005680/fr/