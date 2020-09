Advize Group s'adosse à Generali France 0 15/09/2020 | 11:47 Envoyer par e-mail :

Generali renforce aussi l'efficacité des parcours clients digitaux existants grâce à l'expertise en la matière d'Advize et poursuit l'intégration de solutions technologiques innovantes dans son propre processus de transformation digitale.



Pour Advize Group, l'objectif de ce partenariat stratégique est de disposer des moyens nécessaires pour accélérer son développement en BtoB; de bénéficier de la caution d'un acteur reconnu comme Generali et de partager technologies et savoir-faire avec les équipes de Generali.



A sa création en 2012, Advize a été la première FinTech épargne française offrant un contrat d'assurance vie 100% en ligne conjugué à des conseils optionnels d'un professionnel pour effectuer des arbitrages, ouvrant la voie aux Robo Advisors. Dès le début de l'activité d'Advize, Generali a été l'assureur partenaire du contrat d'assurance vie en marque blanche appelé " Ma Sentinelle Vie ".



Devenue Advize Group, la FinTech a axé depuis 2016 son développement vers le marché BtoB et a gagné au fil des années de belles références avec des clients tels que Bourse Direct, Meilleur Placement, Monabanq ou encore Easy Bourse.



Depuis 2019, la FinTech met à disposition des distributeurs en quelques semaines des parcours clients 100% digitaux.





