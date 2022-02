Aelis Farma : les modalités de l'IPO dévoilées

Aelis Farma a dévoilé mercredi les modalités de son projet d'introduction en Bourse (IPO), qui font notamment apparaître une fourchette indicative de prix comprise entre 14,02 et 16,82 euros.



La société biopharmaceutique, à l'origine d'une nouvelle génération de médicaments pour les maladies du cerveau, dit prévoir une augmentation de capital d'environ 25 millions d'euros dans le cadre de l'opération.



Ce montant pourrait atteindre 33 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.



Sur cette somme, Aelis dit avoir d'ores et déjà reçu des engagements irrévocables de souscription portant sur environ 16,5 millions d'euros, dont 9,8 millions d'euros de la part d'Indivior, un spécialiste du traitement des addictions.



L'entreprise fait également part de 6,7 millions d'euros d'engagements de souscription de la part de ses actionnaires historiques, ainsi que d'un nouvel investisseur.



La période de souscription pour l'offre à prix ouvert s'échelonnera entre les 2 et 14 février, avec une clôture prévue le 15 février pour ce qui concerne le placement global.



Créée en 2013 à Bordeaux, Aelis Farma s'intéresse aux inhibiteurs spécifiques de la signalisation du récepteur du système endocannabinoïde CB1, de nouvelles molécules qui recèlent d'après la société un fort potentiel dans le traitement des maladies du cerveau.



