Aena (aéroports): bénéfice net en hausse de 8,6% en 2019

Madrid (awp/afp) - L'espagnol Aena, premier gestionnaire mondial d'aéroports, a publié mardi un bénéfice net en hausse de 8,6% en 2019, à 1,4 milliard d'euros, profitant d'une hausse du trafic de passagers.

Ce résultat est conforme aux prévisions des analystes interrogés par le fournisseur d'informations financières Factset.

Plus de 293 millions de passagers ont transité en 2019 par les aéroports du groupe, soit une hausse de 4,6%. Aena gère 46 aéroports en Espagne ainsi que l'aéroport britannique de Luton.

Pour 2020, Aena annonce avoir revu à la hausse son objectif de croissance du nombre de passagers, qui devrait augmenter de 1,9% contre 1,1% prévus auparavant.

"Cette estimation de trafic ne prend pas en compte un impact potentiel du coronavirus sur le trafic mondial et européen en particulier", souligne Aena en référence à l'épidémie de nouveau coronavirus partie de Chine fin décembre et qui y a fait plus de 2.600 morts selon un dernier bilan.

Le trafic en Espagne, deuxième destination touristique mondiale, a progressé de 4,4% tandis que celui de l'aéroport de Luton, utilisé par des compagnies à bas coût comme Ryanair et Easyjet, grimpait de 8,6%.

Le chiffre d'affaires a progressé de 4,2% à 4,5 milliards d'euros, également nourri par les revenus dits commerciaux du groupe, en hausse de près de 8% (boutiques d'aéroports, duty-free etc.).

Aena, détenu à 51% par l'Etat espagnol, participe aussi à la gestion d'une quinzaine d'aéroports en Amérique latine.

afp/rp