Aena: la perte s'alourdit à 346,4 millions d'euros au 1er semestre

Madrid (awp/afp) - Le gestionnaire espagnol d'aéroports Aena a continué de souffrir de l'effondrement du trafic aérien au premier semestre, essuyant une perte nette de 346,4 millions d'euros (374,3 millions de francs suisses), contre environ 171 millions au premier semestre 2020.

Le nombre de passagers dans les aéroports espagnols du groupe a chuté de près de 38% au premier semestre sur un an, à 27,1 millions de personnes.

Ce chiffre équivaut à 21% du nombre de passagers qui avaient été accueillis au premier semestre 2019, avant la pandémie, précise Aena dans son communiqué.

"L'avancée de la vaccination, en Espagne comme dans d'autres pays émetteurs de passagers, a provoqué une amélioration de l'offre et de la demande des compagnies aériennes, principalement depuis le mois de mai", souligne le groupe semi-public.

"Mais l'apparition de nouveaux variants du virus pèse sur la flexibilisation des restrictions (...) et empêche de savoir à quel moment et avec quelle intensité se produira la reprise du trafic", prévient Aena, alors que l'Espagne subit actuellement une nouvelle vague de contagions qui a poussé plusieurs pays européens à imposer de nouvelles restrictions aux voyageurs revenant de ce pays.

En prenant en compte tous les aéroports gérés par le groupe (46 en Espagne, six au Brésil et l'aéroport londonien de Luton), le nombre de passagers au premier semestre atteint 32,9 millions (-35% sur un an).

Le chiffre d'affaires a reculé de 22,4% par rapport aux six premiers mois de 2020, à 863 millions d'euros.

Le groupe semi-public a proposé des réductions de loyers aux boutiques et restaurants installés dans ses aéroports, qui souffrent énormément de la baisse du nombre de ses passagers, pour un montant de 800 millions d'euros.

Mais plus de 30% des locataires ont rejeté l'offre et se sont tournés vers les tribunaux pour obtenir la suspension totale de leurs paiements, explique Aena.

