Aérien: la brésilienne Gol et la colombienne Avianca forment un nouveau groupe

Brasilia (awp/afp) - Les compagnies aériennes colombienne Avianca et brésilienne Gol ont annoncé mercredi leur union au sein d'un même groupe, Abra, nouveau poids lourd du secteur en Amérique latine.

Avianca et Gol "vont conserver leurs marques, leur personnel et leur culture", tout en bénéficiant "d'une plus grande efficacité et d'investissements faits par un même groupe", ont expliqué les compagnies dans un communiqué envoyé à l'AFP.

"Avec cet accord, Abra devient le leader du secteur des voyages aériens en Amérique Latine, avec un grand potentiel de croissance", a déclaré Constantino de Oliveira Junior, patron de Gol et du groupe Abra, cité dans le communiqué.

L'accord entre les actionnaires majoritaires des deux entreprises pour la création de cette holding - dont le siège sera basé à Londres - doit encore être validé par les autorités financières de leurs pays respectifs.

Le groupe Abra contrôlera également les opérations de la compagnie Viva en Colombie et au Pérou. Il aura aussi une participation minoritaire dans la chilienne Sky Airline.

Gol et Avianca ont précisé que "des investisseurs se sont engagés à débourser 350 millions de dollars en actions du nouveau groupe".

Doté d'une flotte de plus de 140 avions, Gol est la deuxième compagnie aérienne du Brésil en termes de parts de marché, avec 33,6%, derrière la chileno-brésilienne Latam (35,1%).

Avianca, qui possède plus de 110 appareils, est le leader du marché en Colombie et en Equateur.

afp/rp